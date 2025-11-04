Consiglio comunale a Barano

Il Consiglio comunale di Barano è stato convocato per oggi, 4 novembre, alle ore 19.00.
Quattro i punti all’ordine del giorno riportati nella convocazione dal presidente arch. Alessandro Vacca: 1) Ratifica variazione al bilancio di previsione 2025/2027 operata con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 02-10-2025; 2) Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento del servizio di mensa scolastica – modifica; 3) Approvazione relazione istruttoria per l’affidamento del servizio di mensa scolastica – anno scolastico 2025/2026; 4) Adozione del programma delle consulenze.