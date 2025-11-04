martedì, Novembre 4, 2025
type here...
APERTURABarano d'Ischia

Consiglio comunale a Barano

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

Il Consiglio comunale di Barano è stato convocato per oggi, 4 novembre, alle ore 19.00.

Quattro i punti all’ordine del giorno riportati nella convocazione dal presidente arch. Alessandro Vacca: 1) Ratifica variazione al bilancio di previsione 2025/2027 operata con deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 02-10-2025; 2) Regolamento comunale di organizzazione e funzionamento del servizio di mensa scolastica – modifica; 3) Approvazione relazione istruttoria per l’affidamento del servizio di mensa scolastica – anno scolastico 2025/2026; 4) Adozione del programma delle consulenze.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos