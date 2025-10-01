Consiglio comunale a Barano

Il Consiglio comunale di Barano è convocato per giovedì 2 ottobre alle ore 19.30. Tre i punti all’ordine del giorno indicati dal presidente del civico consesso arch. Alessandro Vacca.
Il primo riguarda la presentazione al Consiglio comunale per l’approvazione dello schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2024. Il secondo prevede l’obbligatoria relazione del sindaco come prescritto dal TUEL sullo stato di attuazione del piano di rientro.
Al terzo punto, l’acquisizione sanante dell’occupazione “sine titulo” del fondo alla località Cappella. L’esproprio non formalizzato vent’anni fa per la realizzazione dell’impianto sportivo è costato al Comune una condanna da parte del Tar.