mercoledì, Ottobre 1, 2025
type here...
APERTURABarano d'Ischia

Consiglio comunale a Barano

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

Il Consiglio comunale di Barano è convocato per giovedì 2 ottobre alle ore 19.30. Tre i punti all’ordine del giorno indicati dal presidente del civico consesso arch. Alessandro Vacca.

Il primo riguarda la presentazione al Consiglio comunale per l’approvazione dello schema di bilancio consolidato dell’esercizio 2024. Il secondo prevede l’obbligatoria relazione del sindaco come prescritto dal TUEL sullo stato di attuazione del piano di rientro.

Al terzo punto, l’acquisizione sanante dell’occupazione “sine titulo” del fondo alla località Cappella. L’esproprio non formalizzato vent’anni fa per la realizzazione dell’impianto sportivo è costato al Comune una condanna da parte del Tar.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos