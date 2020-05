Consegnate le chiavi dei noleggiatori dell’isola. La protesta continua

Prosegue la protesta delle imprese, prosegue la catena della consegna simbolica delle chiavi ai sindaci ischitani. Questa mattina è stata la volta degli autonoleggiatori di Ischia e Forio presso il comune di Ischia. La categoria che sin qui non aveva preso parte al flash mob organizzato dagli imprenditori di tutta Italia, questa mattina è scesa in piazza.

“La categoria dei noleggiatori di Ischia e Forio si sono incontrati questa mattina per consegnare le chiavi delle proprie aziende al sindaco” ci spiega il legale rappresentante di Concy & Friends.

“La prossima settimana attendiamo un incontro e l’unione di intenti con tute le imprese ischitane per affrontare il problema in maniera più compiuta. Questo blocco ci sta piegando”

Con i noleggiatori una nuova categoria dopo quella della ristorazione scende in piazza in un flash mob silenzioso, narrato dalle bocche velate dalle mascherine, le chiavi dei loro locali chiusi da due mesi in una piccola cassettina di legno, che diventeranno tre prima della riapertura del settore, prevista il primo giugno. Senza ancora un protocollo che definisca le norme di sicurezza e con aiuti economici tra cui la cassa integrazione ai dipendenti e prestiti dalle banche che non arrivano.









Su 10 esercizi pubblici dell’isola, si teme che almeno 4 non riusciranno a riaprire. Non solo: i locali rischiano, una volta riaperti, di rimanere senza clienti. Dal primo giugno, infatti, le stime degli esperti parlano di una perdita di fatturato che fa accapponare la pelle e che vanno oltre il 70%.

Le chiusure imposte dal Coronavirus in questi lunghi mesi hanno messo in ginocchio un po’ tutti e gli aiuti di stato promesse appaiono chimere inarrivabili. Serve un protocollo di sicurezza e su questo sono

Dallo Stato solo chiacchiere. Niente finanziamenti e la cassa integrazione per i dipendenti non arriva. Andare avanti è impossibile per chiunque a meno che non si ricicli danaro sporco a meo che on si ceda al malaffare. Un malaffare il cui proliferare ora potrebbe trovare una condizioni ottimale. Un virus nel virus che ci ha piegati e speriamo non distrutti del tutto. Serve un reale sostegno economico.