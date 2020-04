Consegnata dai Carabinieri di Procida la prima pensione a domicilio

S.A. pensionato marittimo: “Grazie all'arma dei carabinieri. Mi ha emozionato non poco in un tempo così di solitudine la loro vicinanza”





Procida – Era stato ipotizzato alcuni giorni fa, ma da ieri ‘altro, dopo aver definito i dettagli necessari, è diventato realtà.

In tempi di coronavirus, quando per contenere il contagio la prima raccomandazione è quella di restare a casa, un nuovo servizio è stato attivato per fare sì che quella dei cittadini anziani, categoria molto vulnerabile, potesse ricevere la pensione presso la propria abitazione, senza doversi necessariamente recare all’ufficio postale.

Poste Italiane e Arma dei Carabinieri, infatti, hanno sottoscritto due giorni fa una convenzione grazie alla quale le persone di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che le riscuotono normalmente in contanti, potevano chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i militari.

E così stamattina di buon mattino (primi in Italia) gli uomini della locale stazione retta dal Mar. Roberto Andalò, hanno consegnato ad un marittimo in quiescenza da anni, la sua pensione.

Molto emozionati gli uomini della benemerita e lo stesso pensionato che a stento ha trattenuto le lacrime: Per anni ho navigato. Ho 4 figli e tutti vivono fuori dall’isola. Purtroppo il Bancomat non funziona da tempo alla posta e restare in piedi ad aspettare il mio turno mi risultava difficile visti i miei problemi alle ginocchia. Così, dopo averlo ascoltato al telegiornale, che c’era la possibilità che potessero prenderla i carabinieri, ieri mentre ero di ritorno da fare la spesa sono andato in caserma e ho spiegato loro la mia situazione.

Hanno accolto la mia domanda e ieri sera mi hanno dato l’ok dopo aver parlato con la posta. Stamattina di buon mattino il Maresciallo capo, persona squisita che non conoscevo, accompagnato da atri carabinieri, mi ha portato personalmente la pensione in una busta. Siamo rimasti li a guardarci negli occhi entrambi emozionati”