Consapevolezza del rischio. “Mennella” e “Buchner” per la prevenzione del rischio sismico

Gaetano Di Meglio | Mercoledì 13 dicembre l’Auditorium “Agostino Lauro” a Ischia ha ospitato un evento dedicato a un tema di particolare interesse sulla nostra isola e non solo: “Conoscere per prevenire. Un contributo della scuola alla divulgazione del rischio sismico”. E’ stato presentato il progetto realizzato dall’I.I.S. “Cristofaro Mennella” e dal Liceo “G. Buchner” di Ischia, in partnership con l’Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) “Aldini Valeriani” di Bologna. Un progetto finalizzato a favorire la conoscenza del fenomeno dei terremoti e per rendersi consapevoli del concetto di “rischio sismico” nella sua dimensione naturale, storica, tecnologica e sociale.

Non a caso l’I.I.S. “Aldini Valeriani” sin dal 2015 ha promosso tra le scuole secondarie italiane la rete denominata RESISM, rivolta alla riduzione del rischio sismico: dalla divulgazione delle conoscenze dei fenomeni sismici alla realizzazione e produzione di strumenti di laboratorio e di materiali didattici informativi. Nella veste di istituto capofila della suddetta rete, l’Istituto “Aldini Valeriani” ha anche sottoscritto nel 2018 appositi protocolli d’intesa per la diffusione di conoscenza e consapevolezza della cittadinanza rispetto al rischio sismico in varie Regioni italiane.

«L’esperienza svolta – è stato evidenziato nella presentazione dell’evento – ha progressivamente evidenziato la necessità di aggiornare e potenziare l’offerta didattica: non solo come mostra multimediale (pannelli e filmati), ma anche come attività di laboratorio – attraverso l’utilizzo di tavole vibranti monodirezionali e semplici modelli strutturali – al fine di consentire una comprensione diretta, per quanto semplificata, di concetti didattico-informativi sui comportamenti dinamici degli edifici quando vengono sottoposti ad azioni sismiche.

Proprio per venire incontro alla necessità di potenziare l’attuale attrezzatura di laboratorio, è sorta nel 2020 l’idea del progetto – denominato TVB_LIN_2021 – finalizzato a realizzare un nuovo prototipo di tavola vibrante con motore lineare per generare moti oscillatori anche complessi in unica direzione, con potenzialità (già sperimentate e prefigurate con il precedente prototipo TVB_2019) per l’analisi di singole componenti del moto sismico di forti terremoti recenti, grazie a caratteristiche meccaniche migliorate per attenuare fenomeni visco-elasto-dinamici dello stesso simulatore sismico»

VALENZA SOCIALE

E stato altresì sottolineato, tanto più alla luce del negativo condizionamento subito dall’attività scolastica a causa della lunga emergenza pandemica, «il particolare significato sociale insito nella realizzazione e nell’utilizzo didattico che può venire potenziato con il nuovo prototipo: 1) per un’efficace attuazione della legge n. 92/2019 “Introduzione dell’insegnamento dell’educazione civica” che – tra le tematiche di riferimento (art. 3) – include la “formazione di base in materia di protezione civile” e quindi anche in funzione della prevenzione sismica; 2) per la definizione e per lo svolgimento di appositi P.C.T.O., sul tema della conoscenza e della riduzione del rischio sismico, da parte di classi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado aderenti alla rete interregionale RESISM».

All’evento di presentazione della Tavola vibrante realizzata a Ischia hanno presenziato rappresentanti delle Amministrazioni comunali di Casamicciola Terme, Ischia e Forio, insieme i dirigenti scolastici dell’I.I.S. “Cristofaro Mennella” Giuseppina Di Guida e del Liceo statale “G. Buchner” Assunta Barbieri.

Sono invece intervenuti in collegamento Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); Pasquale Santucci, dirigente scolastico dell’I.I.S. Aldini Valeriani di Bologna, scuola capofila della rete RESISM.

Per la presentazione della nuova tavola vibrante didattica realizzata all’I.I.S. Mennella e sul suo utilizzo nella divulgazione del rischio sismico sono intervenuti Giovan Battista Castagna, docente dell’I.I.S. Mennella; Giovanni Manieri della Rete RESISM e già dirigente del settore Rischio sismico della Regione Emilia-Romagna. Inoltre Graziano Ferrari, associato di ricerca all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), Gabriele Tarabusi e Paola Vannoli sempre per l’INGV.

Questa tavola vibrante è stata realizzata in particolare anche dall’ex sindaco di Casamicciola Giovan Battista Castagna, suo docente. Un amministratore che in prima persona si è trovato ad affrontare i danni del terremoto…

«Sì, il progetto è partito l’anno scorso e l’hanno portato avanti con entusiasmo e competenza il professore Giovan Battista Castagna, l’insegnante Salvatore Meglio, un ITP, nonché l’assistente tecnico Vito Verde del Cristofaro Mennella. Devo dire che le classi coinvolte hanno sviluppato non solo nuove competenze, ma anche una nuova sensibilità al problema. Quindi, da un punto di vista strettamente pedagogico, è un’operazione magnifica condotta nel migliore dei modi. Certo, il fatto di aver subito il terremoto nel proprio comune di residenza ha avuto il suo peso perché ci si è resi conto, fino in fondo, di come sia importante la prevenzione, quindi la scuola innanzitutto»”.