Confusione social per Pascale: quante cosa fa “di persona”?

- Advertisement -

Il lato bello della comunicazione social è che ti permette di misurare e valutare quello che uno scrive. Certe volte è facile porsi delle domande e darsi delle risposta anche senza essere fini utenti delle piattaforme, ma basta solo leggere le parole che si usano.

E’ il caso del sindaco Pascale che, immerso in questa sbornia da social, comunica una bellezza.

Iniziamo con il primo post pubblicato domenica 21 febbraio alle ore 19:11: “Domani andrò presso la camera dei deputati: ho il dovere civico, morale e politico di seguire da vicino l’iter degli emendamenti “a sostegno della ricostruzione” Cari concittadini, domani parto per Roma, alla volta della Camera dei Deputati. Come vi accennai, il comune di Lacco Ameno sta seguendo da vicino l’iter di approvazione degli emendamenti al Decreto Proroga-termini” riportiamo fin qui il post farneticante del sindaco di Lacco Ameno perché alla decenza c’è sempre un limite.

- Advertisement -

Ieri mattina, quindi il “domani” del post di domenica sera, alle ore 13:57 è sempre Pascale che scrive: “Oggi al comune si festeggia il compleanno … è un onore collaborare con ragazze come Voi … solari ed entusiaste !! Tanti auguri Sonia”. Questo post, meno istituzionale, è accompagnato da una foto del sindaco Pascale abbracciato 6 ragazze. Una bella foto di festa (certo, in tema covid non è il massimo esempio che un’istituzione può dare, ma abbiamo visto di peggio…)

Ora la domanda è semplice: Giacumì, sei andato presso la Camera dei Deputati per gli emendamenti o sei rimasto al comune a fare festa? C’è un “dovere civico” che merita rispetto.

Sei partito per Roma come hai scritto domenica sera o il post di domenica sera era valido solo per domenica sera e già lunedì mattina era superato dalla realtà dei fatti che sei rimasto a Lacco Ameno? O la foto era datata e l’hai usata solo per fare gli auguri a Sonia?

Uno dei due post è sbagliato.