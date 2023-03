Confronto tra i casino online Svizzera e quelli italiani

Negli ultimi anni sempre più spesso gli scommettitori hanno iniziato a giocare nei casino online Svizzera in cui viene adottata la lingua italiana. In questo articolo abbiamo deciso di confrontare questi casino svizzeri con quelli italiani. Dalle nostre ricerche sono emersi alcuni dati importanti. Basti pensare che gli scommettitori nei casino online in Italia nel 2022 sono stati 1,8 milioni secondo Agimeg, una fonte autorevole e fidata.

Anche in Svizzera, però, ci sono molti giocatori che cercano casinò che abbiano una variegata offerta in lingua italiana. In questo articolo faremo un confronto tra i migliori casinò online di lingua italiana in Svizzera e in Italia e cercheremo di mettere in risalto le differenze principali.

Se sei incuriosito non ti resta che continuare a leggere per saperne di più.

Legalità e licenze fornite dagli enti nazionali

I giocatori che scommettono online possono imbattersi in tantissime tipologie di casinò in lingua italiana ma non tutti hanno le stesse caratteristiche.

La prima differenza che si può notare deriva sicuramente dalla licenza di gioco. Ogni casinò online svizzero o italiano deve presentare una licenza regolare. Non ci resta che vedere qual è la licenza per i casinò svizzeri in lingua italiana e quella per i casinò italiani.

Casinò svizzeri in lingua italiana

I casinò svizzeri in lingua italiana devono presente una licenza rilasciata dalla CFCG (Commissione Federale delle Case da gioco). Se il casinò non presenta nessuna licenza non può essere considerato sicuro e non si dovrebbe scommettere su di esso.

Inoltre, molto spesso sono presenti altri casinò online su cui è possibile scommettere che presentano licenze differenti come quella di Malta oppure del Curacao. In ogni caso è molto importante che ce ne sia una.

La licenza garantisce un elevato grado di protezione dei giocatori svizzeri. Essa deve essere visibile nell’homepage.

Casinò online italiani

Nei casinò online italiani, invece, la differenza è che deve essere sempre presente una licenza ma in questo caso essa deve essere rilasciata dall’ autorità delle dogane dei monopoli, ADM.

Il giocatore che deciderà di scommettere in questi casinò lo potrà fare senza aver paura che la sua sicurezza venga meno e potrà scommettere su una serie di giochi da casinò.

In entrambi i casi, sia svizzero che italiani i casinò sono particolarmente sicuri e offrono un’ottima assistenza ai giocatori, quindi non si può dire quale sia meglio.

Selezione dei giochi da tavolo e fornitori di software

All’interno dei casinò sia italiani che svizzeri ci sono tantissimi giochi da casinò online. Questi vengono offerti dai software provider più famosi. Sia nei casinò con licenza italiana che in quelli con licenza svizzera in lingua italiana, ci sono molti software provider famosi, vediamo nella tabella qui sotto quali sono:

Casinò italiani Casinò svizzeri in lingua italiana Novomatic Red Tiger NetEnt Greentube Wazdan iSoftBet iBetSoft Oryx Gaming

Ovviamente, questi sono solo alcuni dei software provider presenti all’interno dei casinò italiani e svizzeri in lingua italiana.

Questi software provider forniscono un’ampia selezione di giochi. I giochi da casinò vengono continuamente aggiornati e in essi viene proposta un’ottima combinazione tra grandi classici come Book of Ra e altri giochi e anche novità del momento come Wild Gods e la slot 40 Imperial Crown.

L’esperienza di Vigiswiss sui casinò online in Svizzera ti potrà aiutare nella scelta dei migliori casinò online. In questo modo potrai sicuramente godere di tanto divertimento durante il gioco d’azzardo.

Bonus e promozioni

La condizioni di gioco in entrambi i casino sono particolarmente favorevoli. Nella maggior parte dei casi i giocatori possono godere di offerte uniche, vediamole qui sotto:

Bonus di benvenuto : il bonus di benvenuto si ottiene al momento della registrazione e di solito consiste nel 100% del deposito + free spins per slot machine;

: il bonus di benvenuto si ottiene al momento della registrazione e di solito consiste nel 100% del deposito + free spins per slot machine; Cashback : con questo bonus potrai avere un rimborso su ogni giocata perdente.

: con questo bonus potrai avere un rimborso su ogni giocata perdente. Bonus senza deposito: consistono generalmente in free spins per slot machine, sono offerte che si possono ottenere semplicemente effettuando una registrazione al sito.

Esistono anche tante altre tipologie di bonus che consentono al giocatore di ottenere una vincita alta con una piccola puntata. Ti consigliamo di consultare sempre i termini dei bonus e di visionare sempre le recensioni che trovi online e provare a vincere molti soldi.

Metodi di pagamento e assistenza clienti

I metodi di pagamento tra i casino svizzeri in lingua italiana e quelli italiani sono differenti. Vediamoli come depositare o prelevare i soldi nella tabella qui sotto.

Metodi di pagamento e limiti nei casinò italiani

Metodo di pagamento Tempo di deposito Tempo di prelievo Limite deposito Limite prelievo Mastercard 1-3 giorni 1-3 giorni 10€-2000€ 10€-2000€ VISA 1-3 giorni 1-3 giorni 10€-2000€ 10€-2000€ PayPal Immediato Immediato 10€-5000€ 10€-5000€ Neteller Immediato Immediato 30€-1000€ 30€-1000€ Skrill Immediato Immediato 30€-1000€ 30€-1000€ Postepay 1-3 giorni 1-3 giorni 10€-1000€ 10€-6000€ Bonifico bancario 1-5 giorni 1-5 giorni 10€-100.000€ 10€-100.000€

Metodi di pagamento e limiti nei casinò svizzeri in lingua italiana

Metodo di pagamento Tempo di deposito Tempo di prelievo Limite deposito Limite prelievo Mastercard 1-3 giorni 1-3 giorni 10€-2000€ 10€-2000€ VISA 1-3 giorni 1-3 giorni 10€-2000€ 10€-2000€ Neteller Immediato Immediato 30€-1000€ 30€-1000€ Skrill Immediato Immediato 30€-1000€ 30€-1000€ Twint Immediato Immediato 10€-1000€ 10€-1000€ PostFinance 1-3 giorni 1-3 giorni 10€-5000€ 10€-10.000€

Inoltre, oltre le carte di credito è possibile in alcuni casi casinò stranieri effettuare dei pagamenti in soldi reali anche le criptovalute.

Il servizio clienti, invece, in entrambi i casi è sempre disponibile, tutti i giorni della settimana a qualsiasi ora del giorno. Generalmente può essere contattato via email, chat o numero telefonico. Per chi ha problemi di dipendenza può contattare i servizi clienti.

Esperienza utente e compatibilità con i dispositivi mobili

Sia nei casino online svizzeri in lingua italiana che in quelli italiani si può scommettere da dispositivo mobile.

Questo è possibile attraverso app oppure grazie alle interfacce sviluppate in modo user-friendly che permettono allo scommettitori di piazzare scommesse anche navigando dal browser.

Conclusione

Siamo arrivati alla fine di questo articolo dove ti abbiamo mostrato la situazione dei casino online per giocatori svizzeri che parlano in italiano. Abbiamo visto che i casinò italiani e quelli svizzeri in lingua italiana presentano diverse tipologie di pagamento. Anche i software provider molte volte sono differenti e di conseguenza i giochi. In ogni caso ti consigliamo di effettuare una scelta fra i i migliori casino online.