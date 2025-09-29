lunedì, Settembre 29, 2025
Confesercenti dà il benvenuto a Giangrande e saluta Laganà

di Redazione Web
Il passaggio di consegne al vertice della Compagnia Carabinieri di Ischia tra il capitano Tiziano Laganà e il pari grado Giuseppe Giangrande è stato “salutato” anche da Confesercenti dell’Isola d’Ischia. Una ulteriore dimostrazione del legame tra l’Arma e le componenti sociali ed economiche dell’isola.

In un messaggio a firma del presidente Francesco Pezzullo e del Direttivo l’associazione di categoria dà il benvenuto al nuovo comandante augurandogli, «oltre ad una piacevole permanenza nel territorio, un buon lavoro, ricco di soddisfazioni e prodigo di successi».

Confesercenti inoltre tiene ad assicurare «che continuerà nella sua collaborazione con tutte le forze dell’ordine e appoggerà l’adozione di ogni strumento legale atto a fronteggiare e prevenire ogni tipo di criminalità e commercio abusivo». Una battaglia che ha sempre visto in prima linea Pezzullo.

Non potevano mancare i sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto con dedizione dal capitano Tiziano Laganà, che l’associazione saluta augurandogli i migliori risultati professionali nello svolgimento del proprio lavoro.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

