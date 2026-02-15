Confesercenti, circolare legale sulle concessioni. La Cassazione e il nodo dell’abusivismo

La recente pronuncia della Corte di Cassazione sulle concessioni demaniali e l’occupazione abusiva del suolo marittimo riaccende il dibattito su un tema che, da anni, attraversa il comparto balneare e turistico dell’isola d’Ischia e più in generale dell’intero Paese.

A riordinare il quadro interpretativo è intervenuta una importante circolare dell’ufficio legale nazionale di Confesercenti, diffusa alle strutture territoriali e ai responsabili Fiba, che analizza la sentenza e ne chiarisce la portata giuridica, smontando letture approssimative circolate nelle ultime settimane.

Il documento nasce dopo la decisione della Suprema Corte che ha confermato il sequestro preventivo di una struttura nell’ambito di un procedimento per presunta occupazione abusiva del demanio marittimo, ma che non equivale, come più volte ribadito, a una condanna penale definitiva. La circolare sottolinea come il provvedimento sia stato spesso raccontato in maniera fuorviante, quasi fosse automaticamente applicabile a tutte le concessioni scadute, senza distinguere tra situazioni giuridiche differenti e senza considerare il regime transitorio previsto dalla normativa vigente.

Il passaggio centrale del documento chiarisce che la Cassazione si è espressa su un caso specifico, caratterizzato dall’assenza di un titolo concessorio valido e da una scadenza non accompagnata da proroghe legittime.

In quel contesto, la permanenza sull’area demaniale è stata ritenuta priva di base giuridica, con la conseguente configurabilità dell’ipotesi di occupazione abusiva. Ma, allo stesso tempo, la circolare evidenzia che la normativa nazionale continua a prevedere, fino alle procedure pubbliche di riordino del settore, la legittimità dell’occupazione da parte dei concessionari in presenza di titoli efficaci o prorogati secondo legge.

È proprio su questo punto che il documento legale di Confesercenti assume un valore politico e operativo anche per il territorio isolano, perché conferma quanto sostenuto da tempo dalla Fiba Confesercenti Ischia.

L’associazione locale ha infatti sempre ribadito la necessità di distinguere tra situazioni di abusivismo reale e continuità delle concessioni legittimamente in essere, invitando a evitare generalizzazioni che rischiano di gettare ombre sull’intero comparto balneare.

La circolare richiama inoltre il quadro normativo introdotto dalla legge n.118 del 2022, che stabilisce la prosecuzione dell’efficacia delle concessioni fino alle future evidenze pubbliche e comunque entro le scadenze fissate, evidenziando come in tali casi l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente resti legittima anche in relazione all’articolo 1161 del codice della navigazione.

Si tratta di un chiarimento non secondario per le imprese turistiche e balneari, soprattutto in territori come Ischia, dove il sistema delle concessioni rappresenta una componente strutturale dell’economia locale. La posizione di Confesercenti, che invita alla prudenza interpretativa e alla lettura integrata delle norme nazionali ed europee, finisce per rafforzare la linea sostenuta dalla Fiba isolana: serve un percorso certo, fondato su gare pubbliche e regole trasparenti, ma anche su tutele per chi opera nel rispetto della legge e ha investito negli anni sul territorio.

Il pronunciamento della Cassazione, dunque, viene interpretato come un passaggio importante ma non definitivo. La stessa circolare sottolinea che occorrerà attendere gli sviluppi giudiziari e soprattutto il riordino complessivo della materia per comprendere appieno le ricadute operative della decisione.

Nel frattempo, il documento dell’ufficio legale Confesercenti si pone come riferimento interpretativo per operatori e amministrazioni, riportando la discussione su un piano tecnico e giuridico e confermando, nei fatti, la linea già tracciata da Fiba Confesercenti Ischia sul tema delle concessioni e della loro legittima prosecuzione.