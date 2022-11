Confermo: al Governo si fa sul serio! | #4WD

Gli antifascisti violenti della Sapienza sospendono la loro occupazione “per ferie”: anche per i veterocomunisti i ponti sono sacri. Altro che ideali!

Gli oltranzisti del rave di Modena e dintorni, volontariamente ignorati dalla fin troppo tollerante minoranza di centrosinistra in parlamento per la loro iniziale manifesta insubordinazione, si risvegliano bruscamente dal sonno dell’anarchia e scoprono il Piantedosi di turno e il rispetto della Legge, che a quanto pare ricomincia ad essere uguale per tutti, vedendosi costretti a smontare le bancarelle e a tornarsene buoni buoni a casa loro.

Sempre grazie al nuovo titolare della Farnesina, anche le solite ONG si accorgono che la loro pacchia nel Mediterraneo è nuovamente terminata, a meno che l’Europa non torni a farsi carico seriamente di un piano d’intervento equilibrato e collegiale.

Da ieri, poi, oltre a un Presidente del Senato che non ha bisogno di mandarle a dire anche ai buonisti di facciata del 25 aprile, a poco più di una settimana dal giuramento del Governo, abbiamo anche tutti i viceministri e i sottosegretari in carica. Tra questi, gli amici Andrea Delmastro Delle Vedove alla Giustizia (sotto a chi tocca per la battaglia del Tribunale a Ischia), Edmondo Cirielli agli Esteri e Edoardo Rixi alle infrastrutture. Quest’ultimo, grazie all’intervento di Gianluca Cantalamessa, è in contatto con l’ottimo avvocato Bruno Molinaro per la tanto agognata pax edilizia. Speriamo bene anche per la ricostruzione a Casamicciola.

E intanto, oggi è martedì d’Ognissanti. E ancora ieri sera gli scappati di casa al Comune di Ischia non erano stati in grado di regolare l’illuminazione pubblica, lasciando al buio per ore e ore i tanti turisti ancora presenti. E anche noi tutti. E chest è!