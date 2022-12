Conferma della zona rossa, chiusura della SS270 e ordinanza rinforzata per gli sfollati

L’allerta meteo arancione ufficializzata dalla Regione Campania a partire dalle 23.59 di questa sera ha spinto il Commissario Calcaterra ad emettere una nuova ordinanza confermativa di quella emessa lo scorso venerdì in occasione dell’allerta meteo gialla.

Nel concreto, il testo del nuovo dispositivo è più stringente e l’ordine emesso dal Comune di Casamicciola assume anche un aspetto penale anche se, dal CCS, confermano che si procede con una linea di “fortissima persuasione” nei confronti dei nuclei familiari, 20 al momento, che non hanno aderito all’invito di allontanamento.

Da questi minuti sono in circolazione sulle strade della zona rossa tre auto della Protezione civile che invitano a lasciare le abitazioni. La pericolosità, lo ricordano dal CCS, non è l’edificio in se bensì il contesto geomorfologico che preoccupa.

La SS270, come già previsto dall’ordinanza di riapertura, dalle 23.59 sarà chiusa al transito veicolare e sarà concesso solo ai mezzi di soccorso.

Questa nuova ordinanza, oltre a contenere le informazioni dell’allerta meteo arancione chiarisce anche che il commissario ha disposto: “che ai sensi dell’art.650 c.p. “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206.”;

L’ORDINANZA NEL DETTAGLIO

Ordina di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di Ordinanza e per conseguenza ORDINA con effetto immediato: Di ribadire, stante l’emissione della nuova allerta “ARANCIONE” che prevede tra l’altro ”fenomeni franosi e possibili cadute massi per condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, per la saturazione dei suoli” le prescrizioni già imposte con l’Ordinanza del Commissario Straordinario n.26 del 02.12.2022; L’ALLONTANAMENTO DELLA POPOLAZIONE DALL’AREA ROSSA come individuata nell’allegato 1, con i propri mezzi o con navette appositamente attivate per il trasferimento nelle strutture alberghiere e nei centri di accoglienza, fatta salva l’autonoma sistemazione; IL TRASFERIMENTO DI OGNI NUCLEO FAMILIARE PRESENTE ALL’INTERNO DELL’AREA ROSSA, presso le strutture alberghiere e nei centri di accoglienza associati al proprio indirizzo sulla base delle indicazioni fornite alle navette addette al trasferimento; PERMANENZA DELLA POPOLAZIONE NELL’AREA VERDE E NELLA RESTANTE PARTE DEL TERRITORIO con osservanza delle misure di autoprotezione di cui all’allegato 2.

Di implementare le attività di controllo da parte della Polizia Municipale e delle forze dell’Ordine in merito all’attuazione dell’Ordinanza del Commissario Straordinario n.26 del 02.12.2022 tutt’oggi vigente, così come già disposto in sede di COC e CCS del 09.12.2022; Di istituire in Piazza Marina (lato interno su e.so Luigi Manzi) il centro di raccolta per i cittadini interessati dal provvedimento di allontanamento e smistamento presso le strutture alberghiere; Di confermare l’operatività del numero verde 800850114 per i servizio di risposta al cittadino sulle strutture alberghiere disponibili per l’accoglienza.