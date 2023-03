Conferenza sui restauri alla Torre Guevara

Lunedì 20 marzo, alle ore 10.30 nella sala consiliare del Comune di Ischia, si terrà la conferenza conclusiva della campagna di restauri della Torre Guevara. Dopo il saluto del Sindaco dr Enzo Ferrandino e l’introduzione del dr Giorgio Brandi in rappresentanza del Circolo Sadoul, il Prof. Thomas Danzl (Technische Universität di Monaco di Baviera) e la Prof. Monica Martelli (Univ. SOB Napoli) terranno una conferenza per illustrare i risultati del programma di restauri dei disegni murali della Torre avviato dodici anni fa in base ad una convenzione stipulata tra il Circolo Sadoul, l’Accademia di Belle Arti di Dresda, il Comune dì Ischia e la Soprintendenza BB.AA.

Seguiremo l’evento in diretta su Ildispari24 https://www.facebook.com/ildispariischia