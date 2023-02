Conferenza Fidapa su donne e politica

Giovedì 16 febbraio alle ore 17.00, presso la Biblioteca Antoniana di Ischia, appuntamento organizzato dalla Fidapa di Ischia: conferenza su “Donne e politica – Il coraggio del cambiamento” a cura della prof. Lucia D’Amico Tilena. La conferenza sarà preceduta dai saluti della presidente Fidapa Cinzia Stoppiello.

A conclusione, la prof. D’Amico Tilena rivolgerà un messaggio a tutte le donne: «Un messaggio militante che sia pure un invito ai beni della cultura, dell’amore, della pace. Essi ci uniscano a lavorare con sempre maggiore impegno ai fini della civiltà. In questo nostro mondo travagliato, a cui il contributo della donna, della mamma, diventa di giorno in giorno più necessario per la difesa di quei valori umani che soli ci danno il senso più alto del nostro essere, ci proponiamo, con fermezza, di contribuire, in prima linea, a migliorare l’educazione dei più giovani, assieme alla famiglia. “A livello istituzionale “faremo i dovuti passi. Insieme… aiutiamo a crescere bene i nostri ragazzi».