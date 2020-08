Confederazione Imprese per l’Italia, Gianni Matarese presidente della sede di Ischia

Nei giorni scorsi, è stata costituita ad Ischia una sede della Confederazione Imprese per l’Italia, la cui sede è ubicata in Via Sant’ Antonio Abate 5 – Forio.

Imprese Italia è un organizzazione delle imprese e del terziario di mercato, vale a dire delle attività imprenditoriali del commercio, del turismo, dei servizi e delle libere professioni. Designato per il triennio 2020-2023. Il Presidente Nazionale Biagio Cefalo della Confederazione Imprese Italia, ha tenuto a dichiarare : ” Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa assemblea costituente, che conferisce un mandato forte all’ amico e collega Avv. Gianni Matarese – certi e convinti che nel breve tempo esso saprà guidare l’associazione con lungimiranza, dedizione e competenza, raccogliendo ed accogliendo le sollecitazioni che perverranno dal territorio Ischitano. Viviamo un’epoca densa di cambiamenti e di incertezze nella quale la nostra Confederazione dovrà mostrare la capacità di essere sempre al fianco dei propri associati, fornendo loro risposte e strumenti adeguati ma anche stimoli e visioni strategiche. Ci attendono sfide importanti e siamo certi Gianni Matarese, a cui va il plauso e il ringraziamento di tutta la Confederazione saprà essere un ottimo presidente».“

Il Presidente Gianni Matarese, nel suo intervento, ha tenuto a precisare, chi si rivolge ad Imprese per l’ Italia, trova spesso soluzione alle piccole e grandi difficoltà che incontra nella gestione della propria impresa, oltre a poter contare su un capillare sistema associativo che, nelle sue diverse articolazioni territoriali e di settore, consentirà di stabilire un rapporto autorevole con gli interlocutori istituzionali, da quelli locali fino a quelli regionali e nazionali.

La nostra Organizzazione, tra le sue finalità principali, ha dichiarato il Neo-Presidente Avv. Gianni Matarese, oltre ad allargare l’ attuale compagine associativa, svolgerà la funzione di interpretare, promuovere, difendere e tutelare gli interessi morali, giuridici ed economici degli imprenditori del terziario e del lavoro autonomo. A questo impegno si affianca l’erogazione di servizi in ragione delle necessità delle imprese: servizi sindacali, fiscali, tecnico-economici, formativi, previdenziali, creditizi e in tutte le materie attinenti alla vita aziendale Ischitani.

Essendo parte della confederazione nazionale Imprese per l’ Italia, parteciperà anche ai momenti di interlocuzione con il Governo per favorire l’ adozione di scelte politiche in linea con le richieste del nostro comparto. E’ inoltre in grado di aggiornare costantemente gli associati sugli sviluppi economici, normativi e sindacali che si rilevano in campo nazionale.

A livello regionale, d’ intesa con le organizzazioni omologhe degli altri ambiti territoriali,Imprese per l’ Italia di Ischia, interloquirà con la Regione ed è attenta alle dinamiche socioeconomiche per promuovere interventi finalizzati allo sviluppo delle attività rappresentate e alla crescita dell’ intero sistema imprenditoriale della nostra Isola.

L’ ambito di rappresentanza ed il nostro impegno sarà quello di mettere in condizione le imprese di competere, produrre e crescere di più e meglio

per Imprese per l’ Italia, rappresenta fondamentalmente gli imprenditori di quattro macro-aree:

Turismo – La nostra realtà associativa comprende tra l ’altro alberghi, ristoranti e pubblici esercizi, agenzie di viaggio, tour operator, servizi di incentive, campeggi, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, stabilimenti balneari. organizzativa di coordinamento. Commercio – Dal piccolo esercizio di vicinato, alle reti in franchising fino alla media e grande distribuzione. Questo settore comprende imprese di tutte le dimensioni che operano nei differenti comparti merceologici e ai diversi livelli della filiera distributiva. Servizi – Rientrano in questo ambito gli ausiliari del commercio, i mediatori-agenti immobiliari, i servizi alle imprese (dall’ informatica, alla pubblicità, alla consulenza), i servizi alle persone (dalle attività sportive, agli agenti assicurativi), e le attività professionali in genere. Trasporti – Imprese per l’ Italia dedica un’ attenzione particolare anche al settore dei trasporti e delle infrastrutture.

A una realtà imprenditoriale così molteplice, Imprese per l’ Italia di Ischia, saprà certamente dare risposte concrete, con un approccio attento ai diversi problemi e alle diverse possibilità di sviluppo. Ad ispirare la sua attività, le regole della trasparenza e della collegialità, i principi del pluralismo e della responsabilità sociale per il raggiungimento di un grande obiettivo: lo sviluppo economico delle imprese associate e, con esso, quello della realtà sociale del nostro territorio.