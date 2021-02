Confcommercio balneari di Procida: Comune immobile sulle concessioni balneari

- Advertisement -

Il consiglio direttivo della delegazione Confcommercio di Procida sta svolgendo un’importante e serrata azione territoriale a difesa e a tutela dei diritti di tutti gli operatori balneari e dei concessionari demaniali in generale verso l’inerzia del Comune ad emettere un qualsivoglia documento di proroga delle suddette concessioni, di fatto scadute il 31 Dicembre dello scorso anno.

con lettera del 19 Gennaio u. s si sollecitava l’amministrazione, con assoluta urgenza, ad avviare la procedura di estensione delle concessioni, misura fondamentale e da prendere in tempi brevissimi per garantire stabilità al comparto in un momento di crisi gravissima e di grande incertezza. Nel contempo si richiedeva, con altrettanta urgenza, e in uno spirito costruttivo e collaborativo, un tavolo politico-sindacale che affrontasse le problematiche che attanagliano la categoria.

con lettera del 27 Gennaio u.s., su iniziativa del rappresentante Confcommercio della categoria Balneari, il Sig. Antonello Schiano di Coscia, veniva richiesto incontro urgente per provvedimenti da prendere o quantomeno da programmare per le spiagge ed il litorale in seguito ai danni causati dal maltempo e per affrontare l’annosa questione della “scomparsa delle spiagge”, cioè la lenta e continua erosione degli arenili.

Purtroppo dobbiamo rilevare che ad oggi nessuna risposta ci è pervenuta dal Comune, nessun riscontro abbiamo avuto alle nostre richieste, e che, di fatto, alla data odierna il Comune di Procida non ha deliberato alcunché in materia di proroga delle concessioni demaniali di sua competenza.