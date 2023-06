Condotta rotta, centro di Forio senza’acqua

Il centro di Forio e le zone limitrofe sono senza erogazione idrica da stamattina, martedì 20 giugno, a causa della rottura di una grossa condotta.

Purtroppo l’intervento di riparazione non è iniziato immediatamente in quanto la perdita era occulta ed è stato necessario ispezionare sia la rete idrica che quella fognaria, palmo a palmo, per consentire ai tecnici dell’EVI spa di individuare il punto di intervento.

Al momento in cui viene emessa questa nota sembra certo che il guasto si sia verificato in via Mons. Schioppa.

La perdita risulta quindi non visibile dall’esterno perché i volumi di acqua liberati vanno ad immettersi nella condotta pluviale che corre sotto la strada e recapita nel porto di Forio.

I tecnici dell’EVI cercheranno di eseguire una serie di manovre sulla rete di distribuzione per alleviare il più possibile il disagio, nel frattempo che si effettuino i lavori di riparazione.