Condotta ko e mezza Ischia a secco! Lavori tutta la notte

Ci vorrà tutta la notte per riparare la condotta idrica rottasi stamane in via Cà Mormile: da Napoli infatti partiranno con l’ultima nave Caremar pezzi speciali per riparare il grosso tubo che ha ceduto inondando la strada ma soprattutto tagliando l’alimentazione idrica a molte zone di Ischia Porto e Barano.

La condotta, che appartiene agli impianti di adduzione idrici gestiti direttamente dalla regione, era molto vecchia e la sua rottura improvvisa non è stata una sorpresa.

Oggi pomeriggio è stato effettuato lo scavo nel punto in cui il tubo ha ceduto e dalle 23 circa riprenderanno i lavori, con il materiale spedito in tutta fretta, per risolvere il grave guasto.

I tecnici regionali stimano che la distribuzione idrica potrà essere ripristinata non prima della tarda mattinata di domani, lasciando così a secco fino a ora di pranzo la zona bassa di Barano, i Pilastri, e Campagnano.

La rottura fa seguito ad altri due eventi di ko non dovuti, però, alla vetustà dell’infrastruttura, bensì all’imperizia di alcuni lavori.