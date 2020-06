Condotta idrica danneggiata. Partono i lavori in notturna a Lacco Ameno

So no partiti i lavori alla condotta Idrica a Lacco Ameno. La S.P. n. 270 Via Circumvallazione Esterna di Napoli in Lacco Ameno è stata chiusa temporaneamente per riparazione del tratto condotta idrica danneggiata e mai del tutto riparata da circa due anni, quando fu rilevato il problema a seguito della grave inondazione del sottosuolo e degli interrati dell’abitato prospiciente la via. Per questo con Determinazione dirigenziale n. 3818 del 19/6/2020 è stata disposta la chiusura del tratto della S.P. n. 270 Circumvallazione, interessato dai lavori di riparazione di una condotta idrica DN 250, dall’incrocio con la S.P. Via Rosario Fango sul versante di Casamicciola Terme, e dall’incrocio Via Pannella sul versante Forio d’Ischia, dalle ore 21,00 del giorno 23 giugno 2020 alle ore 6,00 del giorno 24 giugno 2020. Vai alla Determinazione n. 3818 del 19/6/2020. A presiedere i lavori il locale comando vigili del Comandante Raffaele Monti.