Condotta di Sant’Angelo, Irene Iacono “precetta” l’EVI. E’ finita la pacchia

Tanto tuonò che piovve. Irene Iacono si è stancata delle ripetute rotture della condotta sottomarina di Sant’Angelo e dell’inerzia dimostrata dall’Evi e ha deciso di adottare la linea dura. Ordinando proprio all’Evi di provvedere ad horas alla sostituzione del tratto che presenta le maggiori criticità e che finora era stato oggetto di ripetute riparazioni con interventi tampone che non solo non avevano risolto il problema, ma avevano creato ulteriori problemi e disagi. E’ ancora ben presente il ricordo delle figuracce della scorsa estate, con le analisi dell’Arpac effettuate anche in concomitanza dei lavori e che avevano portato alla emissione di più ordinanza di divieto di balneazione. Tanto da indurre il Comune a incaricare un biologo per cercare di fare chiarezza e limitare i danni. Situazioni che ora hanno indotto il sindaco di Serrara Fontana a muoversi per tempo in previsione della prossima stagione turistica, affinché non abbiano più a ripetersi. Mettendo l’Evi con le spalle al muro e richiamandola alle proprie responsabilità e ai propri doveri. La superficialità fin qui dimostrata nell’affrontare il problema ha infatti arrecato non pochi danni all’immagine di Sant’Angelo e alla sua economia turistica e di riflesso all’intero comune.

Di qui l’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata per motivi igienico sanitari e di salute pubblica che intima l’esecuzione di lavori urgenti di sostituzione di un tratto della condotta sottomarina a servizio del depuratore di Sant’Angelo.

LE NOTE DELL’ARPAC

E nella premessa Irene Iacono ripercorre tutta la travagliata vicenda della condotta. Ricordando che «sono sempre più frequenti rotture della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione in località S. Angelo dovute alle condizioni di estrema usura in cui versa; in particolare solo nell’ultimo anno si sono verificate varie rotture che hanno determinato fuoriuscita di liquami dalla condotta sottomarina a poca distanza dalla riva, con significativa alterazione dei parametri chimico-fisici delle acque marine, come risulta dai prelievi eseguiti dall’ARPAC». E qui enumera le diverse note a cui avevano fatto seguito ben due ordinanze sindacali di divieto della balneazione: il 20 aprile 2023, poi revocata il 19 maggio «a seguito di riparazione della condotta e rientro dei parametri nei limiti di legge»; il 13 luglio (revocata il 14 agosto, giusto in tempo per il Ferragosto).

Poi ricorda che la stessa Arpac, sempre a luglio scorso, aveva evidenziato «che l’area era già stata oggetto di non conformità nei prelievi prestagionali di aprile» e chiedeva al sindaco «di intraprendere gli opportuni approfondimenti in merito ad eventuali situazioni in atto che possono aver causato contaminazione fecale delle acque in oggetto».

Quanto all’Evi, viene evidenziato nell’ordinanza, «per l’anno 2023 ha comunicato con note del 05.06.2023, del 25.07.2023, del 04.09.2023 la necessità di dover provvedere alle riparazioni puntuali della condotta con manicotti, confermando l’origine dell’alterazione dei parametri chimico-fisici delle acque; anche per l’anno 2022 si sono rese necessarie ben n. 4 riparazioni della condotta comunicate da EVI spa con note del 05.05.2022, del 8.07.2022, del 08.09.2022, del 29.12.2022». Una ammissione della incapacità di risolvere un problema annoso. Uno stillicidio di interventi che non hanno portato a nulla.

RIPARAZIONI INUTILI E COSTOSE

Nell’ordinanza sindacale si ribadisce proprio l’inutilità di tali interventi, sottolineando che «le rotture sono concentrate sostanzialmente nei primi 200 ml. di condotta, in quanto, la stessa, in tale tratto, è allocata a poca profondità e quindi più soggetta all’ azione corrosiva ed usurante dei marosi; le continue riparazioni della condotta da parte di EVI spa oltre ad essere oltremodo onerose hanno dimostrato di non perseguire risultati in termini di efficienza e durabilità nel tempo, in grado di tutelare la salute pubblica».

Il provvedimento è scaturito anche dall’acquisizione agli atti da parte del Comune di Serrara Fontana della delibera di Giunta regionale relativa alla classificazione della qualità delle acque di balneazione per l’anno 2024 elaborata da ARPAC mediante calcolo statistico dei dati analitici dell’ultimo quadriennio di monitoraggio (2020, 2021, 2022, 2023). Ebbene, dalla delibera «si evince che le acque di Sant’Angelo sono state classificate come “acque scarse”, con tutte le conseguenze che derivano da tale classificazione».

Una situazione che il Comune non può tollerare. Era ora di intervenire. E il sindaco di Serrara Fontana pone ancora una volta l’accento sulla circostanza che «la condotta sottomarina di Sant’Angelo parte dall’istmo attraversando la spiaggia e le acque di balneazione lato ponente, per cui le continue rotture della condotta nell’area, possono provocare, specialmente durante la stagione turistica, dove il grado di affollamento delle acque di balneazione è altissimo, gravi pericoli per la salute pubblica; il divieto di balneazione conseguente alle ripetute rotture della condotta sottomarina provoca inoltre ingenti danni economici alle attività balneari e ricettive nonché all’immagine di questo Ente, attesa la fama internazionale di cui gode la località di Sant’Angelo».

INTERVENTO INDIFFERIBILE

Per tali motivi «si evidenzia 1’esigenza di adottare misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo per l’ambiente e la saluta pubblica».

Una competenza che spetta in questo caso al primo cittadino, in quanto la normativa in materia prevede che «in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana…».

L’ordinanza, chiarisce Irene, è volta a tutelare la salute, diritto garantito dalla Costituzione. E il pericolo per la salute può essere in questo caso contrastato solo con la «sostituzione del primo tratto di 200 ml della condotta sottomarina atteso che statisticamente questo tratto si è rilevato il più soggetto a rottura ed in quanto insistente direttamente nell’area di balneazione di Sant’Angelo».

E l’ordinanza rimarca che «l’intervento di sostituzione della condotta rientra nella competenza di EVI Spa per quanto previsto all’art. 4 dello statuto». Niente scuse, dunque.

Sussistono pertanto «i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell’Ordinanza contingibile e urgente e di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione». In particolare sono sussistenti l’attualità del pericolo e l’urgenza, «in relazione alla dedotta indifferibilità dell’intervento».

Dunque il sindaco di Serrara Fontana ordina «1. all’EVI Spa di provvedere ad horas alla sostituzione del primo tratto di ml 200 della condotta sottomarina a servizio dell’impianto di depurazione in località S. Angelo;

2. i lavori dovranno eseguirsi in conformità al progetto definitivo redatto da questo Ente rubricato “Lavori di completamento rete fognante – impianto di depurazione e condotta sottomarina in località S. Angelo” ed in particolare in conformità alle prescrizioni dettate dalla Direzione Generale del Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali sull’istanza di VINCA presentata da questo Ente e per la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni, acquisito in atti di questo Ente il 05.10.2022;

3. ad esito dei lavori di sostituzione della condotta il tecnico incaricato dovrà presentare certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori».

Ricordando che l’inottemperanza al provvedimento è passibile di denuncia all’autorità giudiziaria.

Oltre alla notifica all’Evi, l’ordinanza è stata trasmessa tra l’altro anche al prefetto di Napoli, alla Capitaneria di porto e alla Regione Campania.

Il progetto varato dal Comune per l’implementazione del depuratore si pone l’obiettivo di garantire una sempre migliore balneabilità delle acque. Ma la condotta “colabrodo” vanifica ogni iniziativa. Ecco perché Irene Iacono ha deciso di non attendere più i “comodi” dell’Evi e intimare la sostituzione del tratto interessato. Il tempo c’è per eseguire i lavori “a regola d’arte”. La prossima estate a Sant’Angelo non dovrà essere rovinata dall’inquinamento e dai divieti.