Condono, quanti errori nel liquidare gli incentivi ai dipendenti comunali!

Il Comune d’Ischia produce determine a iosa per la liquidazione dei compensi nell’ambito del progetto finalizzato al riordino, archiviazione, risistemazione ed istruttoria delle pratiche di condono giacenti nell’archivio comunale relative al primo e secondo condono. Una iniziativa avviata addirittura nel lontano 2006 dall’allora commissario straordinario e finalizzata a dare risposte ai cittadini che attendevano da decenni e nel contempo consentire all’Ente di incassare gli oneri concessori.

Sta di fatto che le attività eseguite nel 2019 hanno visto affastellarsi una serie di atti, di cui alcuni prima adottati e poi revocati a causa dei soliti errori. E’ il caso di due determine adottate dall’ing. Francesco Fermo a gennaio e poi dallo stesso revocate con altrettanti atti successivi.

In precedenza erano stati stabiliti i compensi incentivi da corrispondere ai dipendenti comunali impegnati nel progetto, con una percentuale degli incassi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, indennità paesaggistica e diritti di segreteria. Come pure i compensi per i tecnici esterni.

Ebbene, nel 2019 lo Sportello Unico per l’Edilizia ha provveduto «al prosieguo del riordino delle pratiche di condono, istruttoria e verifica di quelle che necessitano di integrazione, ed elenco cronologico delle pratiche di condono che necessitano di essere integrate».

L’unico dato certo è la somma derivante dagli oneri concessori per il 2019, ovvero 1.100.000 euro.

Con le due determine poi “cancellate” l’ing. Fermo, dopo essersi astenuto per la propria posizione, demandata ad altro funzionario, riportava l’importo di 50.000 euro per il progetto e liquidava agli altri partecipanti i compensi calcolati: arch. Aniello Ascanio 10.000 euro; arch. Consiglia Baldino 10.000; geom. Gianluigi De Siano 6.000; geom. Concetta Zabatta 4.000.

Niente di fatto. Con successiva determina l’ing. Fermo evidenzia che «le determine sopra menzionate sono da revocare per errori materiali nella compilazione delle stesse». E ti pareva! Dunque procede alla revoca impegnando la spesa complessiva di 30.000 euro. Infine, con l’ennesima determina, calcola le percentuali da liquidare in quattro rate di eguale importo secondo la reale partecipazione al progetto: ing. Francesco Fermo 40%, arch. Aniello Ascanio 20%, arch. Consiglia Baldino 20%, geom. Gianluigi De Siano 12% e geom. Concetta Zabatta 8%. Quindi nuovamente si astiene per la propria posizione e liquida il dovuto agli altri quattro. Senza indicare le somme. Sarà la volta buona? Si spera che almeno nell’istruttoria delle pratiche non ci siano stati errori…