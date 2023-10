Condono non rilasciato ed opere extra: sequestro totale. La storia della Rotonda sul Mare

Gaetano Di Meglio | Per delega del Procuratore della Repubblica, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera e della Polizia Municipale di Forio d’Ischia ha dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, di una intera struttura turistico-ricettiva, sul lungomare di Forio, “La Rotonda Sul Mare”.

I reati contestati sono in particolare quello di costruzione abusiva, di edificazione in spregio della normativa paesaggistica e sismica, di illecita occupazione demaniale marittima. L’immobile oggetto di sequestro risulterebbe completamente abusivo e consta di tre piani, nei quali sono collocati 9 appartamenti (6 al pian terreno, 2 al primo piano ed 1 al secondo) nonostante, come vedremo in seguito, pende un’istanza di condono non esitata e il comune di Forio gli ha rilasciato anche un certificato di agibilità.

Le recenti opere edilizie sarebbero consistite nello sbancamento di 150 mq e 450 mc di terreno vegetale, nella realizzazione di un tratto di scogliera privata di 80 mq, priva di concessione, nella costruzione di nuovi locali a servizio dell’hotel, nell’apertura di nuovi prospetti.

IL SEQUESTRO NELLO SPECIFICO E I REATI CONTESTATI

Reato di cui all’art. 44 lett. C) D.P.R. 380/2001, perché, in qualità di committente e proprietario dell’immobile adibito ed attività turistico e ricettiva, composta da hotel e ristorante, denominato ‘La Rotonda sul mare, sito in Forio d’Ischia (NA) alla via Aiemita, eseguiva interventi edilizi in una zona sottoposta a vincolo ambientale• paesaggistico, senza alcun permesso di costruire, necessario ex artL 3 e 10 D.P.R. cit. in quanto trattavasi di nuove opere, di nuovi volumi o superfici, ed in particolare realizzava:

diversi ampliamenti presso il locale ristorante, consistiti, nello specifico, nella trasformazione di un locale interrato di 34 mq, da locale deposito a cucina: una costruzione di un locale di forma trapezoidale di 20 mq adibito a dispensa; nella costruzione di un ulteriore locale di 12 mq adibito a deposito; nella creazione di un locale w.c. di 13 mq ricavato dall’area sottostante la scala che conduce all’hotel; uno sbancamento, previa asportazione di terreno vegetale racchiudente un’arca di circa 150 mq, eseguito in adiacenza al fabbricato principale; una scogliera mediante la posa di massi tufacei di diversa grandezza, ricavati dallo sbancamento di cui al punto che precede, così occupando lo specchio acqueo antistante e radente la banchina: l’apertura, al pian terreno, di nr. 6 nuovi vani porta che danno sull’area interessata dallo sbancamento, realizzati senza alcun permesso di costruire, necessario in quanto trattasi di interventi di ristrutturazione edilizia che apporta modifiche al prospetto di un edificio situato in area tutelata ai sensi dell’art. 142 d.lgs. 42/2004.

ILLEGITTIMITA’ AGGIORNATA: IMMOBILE INTEGRALMENTE CONTESTATO

I predetti interventi aggiornano la illegittimità del fabbricato complessivo, cui accedono e del quale sono parte integrante, immobile che deve quivi ritenersi integralmente contestato, ed in particolare trattasi di: un fabbricato a tre piani adibito a struttura ricettiva e turistica, costituito da nr. 9 appartamenti, dei quali sei posti al pian terreno, a I primo piano ed uno al secondo piano, la cui realizzazione risulta oggetto di un’istanza di condono edilizio ai sensi della L n. 47/85 presentata in data 31 luglio 1986 (prot. 11104) a nome Colella Mario, mai esitata. In Forio, con condotta perdurante fino al 10.5.2023 (data sequestro ultime opere).

Reato di cui all’art. 181 comma 1 D. Lgs. -42/04, perché, nella qualità indicata al capo A), realizzava le opere di cui al capo che precede, che determinavano la reviviscenza dell’abusività dell’intero complesso La Rotonda sul Mare, in area sottoposta a vincolo paesaggistico (D.M. 12 gennaio 1958, dichiarazione di notevole interesse pubblico, e Piano Paesistico per l’isola di Ischia decreto 8 febbraio 1999) e senza l’autorizzazione di cui all’art. 146 D. Lgs. 42/2004. In Forio, con condotta perdurante fino al 10.5.2023 (data sequestro ultime opere)

Reato di cui agli artt. 89, 93 e 95 del DPR. n. 380/2001, 2 L REG. 7/1/198’3 n. 9, per aver. nella qualità indicata al Capo A), eseguito i lavori relativi alle opere di cui al capo A) in zona sismica, omettendo di depositare prima dell’inizio dei lavori gli atti progettuali presso l’Ufficio del Genio Civile competente, con l’asseverazione di competente tecnico professionista, e senza il relativo collaudo. In Forio, con condotta perdurante fino al 10.5.2029 (data sequestro ultime opere)

Reato di cui agli artt. 54 e 1161 R.D. n. 327/1942 (codice della Navigazione), per aver, nella qualità indicata al Capo A). eseguito i lavori di edificazione della scogliera di cui al punto !3), in zona antistante il fabbricato adibito a hotel/ristorante ‘La Rotonda sul mare” ed a servizio dell’attività ricettiva, così occupando abusivamente zone del demanio marittimo (specchio acqueo). In Napoli, con condotta perdurante fino al S luglio 2023 (data sequestro sul demanio marittimo)

FUMUS COMMISSI DELICTI

Sussistono precisi e concreti indizi dei reati di cui agli artt. 44 D.P.R. 6/6/2001, n. 380, 95 D.P.R. 6/6/2001, n. 380, 71-72, in relazione agli artt. 64 e 65, D.P.R. 6/6/2001, n. 380, 181 D. Lgs. n. 42/2004, nonché agli artt. 54, 1161 Cod. Navig., descrivibili dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria, come compendiati nelle informative della Polizia Municipale di Forio e dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera Forio d’Ischia

Va in primo luogo rilevato come l’indagato Colella Amerigo sia certamente il committente delle opere abusive, in quanto proprietario dell’immobile e gestore delle attività commerciali ivi svolte (albergo e ristorante). Al riguardo si rileva che già in data 29.7.2009 veniva rilasciato al Colella dall’UTC del Comune Forio certificato di agibilità (per il piano seminterrato); nella stessa annotazione dell’UTC del 29.6.2023 l’indagato viene indicato quale proprietario del complesso immobiliare con destinazione commerciale trattasi del complesso La Rotonda sul Mare.

Deve proporsi in evidenza come la complessiva edificazione insistente sul sito risulti completamente priva di legittimità urbanistica essendo stata realizzata in assenza totale di titolo abilitativo; invero “per l’Intero complesso turistico, compreso il locale ristorante ubicato al di sollo della sede stradale comunale oggetto di recenti accertamento effettuato ultimamente a personale del Locamare Forio, risulta agli atti presentala istanza di condono edilizio ai sensi della L. n. 47185 a nome Colella Mario … priva di qualsiasi documentazione allegala.

Su tale edificazione già abusiva l’indagato ha proseguito nel corso del corrente anno a svolgere ulteriori rilevanti opere edilizie, anche su suolo demaniale.

A quanto si rileva dalle richiamate informative, veniva accertata, la prosecuzione delle opere abusive, ancora senza permesso di costruire e senza autorizzazione ambientale (titoli abilitativi necessari in quanto trattasi di nuova costruzione in zona paesaggisticamente vincolata), nonché in violazione della legislazione antisismica e sul cemento armato. Dette opere sono consistite nei seguenti interventi:

a) sbancamento, previa asportazione di terreno vegetale, racchiudente un’area di circa 150,00 mq. (circa 450 mc), eseguito in adiacenza al fabbricato a tre livelli riconducibile alla citata attività turistico/ricettiva. Tale intervento è avvenuto in due fasi temporali: la prima (circa 75,00 mq), ha fatto si che il piano terra, lato ovest del predetto fabbricato, risultasse munito di vani porta con antistante tettoia in plastica su pali in legno, mentre in precedenza (2017- 2019), risultava contro terra, con evidente ripresa dell’illecita attività pregressa (cfr. annotazione UTC); la seconda (ulteriori 75,00 mq.), in prosieguo alla prima, di recentissima fattura, oggetto del sequestro del 10.5.2023 (cfr. informativa Polizia Municipale in pari data; trasformazione di un locale interrato di 34,00 mq, da locale deposito a cucina; costruzione di un locale di forma trapezoidale di 20,00 mq adibito a dispensa; costruzione di un ulteriore locale di 12 mq adibito a deposito; creazione di un locale w.c. di mq. 3,00 circa, ricavato dall’area sottostante la scala che conduce all’hotel; apertura, al piano terra, di sei nuovi vani porta che danno sull’area interessata dallo sbancamento.

IL SOPRALLUOGO DI GIUGNO 2023

A seguito di sopralluogo svolto dai militari della Guardia Costiera con l’UTC del comune di Forio in data 7.6.2023 venivano accertate ulteriori opere abusive. In particolare, il Colella “senza alcun lito/o edilizio, paesaggistico, demaniale ed ambientale ha realizzato una scogliera radente la banchina in calcestruzzo utilizzando dei massi tufacei di diversa grandezza provenienti, verosimilmente, dallo sbancamento sequestrato dalla P.L. in data 10.05.2023 con verb, N. 19083 adiacente il fabbricato adibito ad hotel ubicato poco distante (foto 1-2-3-4-6). Tale scogliera, posta in adiacenza ad una pedana attrezzata per la balneazione, con lettini ed ombrelloni, ha un ingombro di circa mq 80 ed è posta ad una quota dal livello medio mare di circa ml 1,60; per circa la metà dell’ingombro è stata cosparsa di ghiaia sciolta con sottostante telo plasticato.

Le opere sopra indicate sono chiaramente state rivolte a trasformare l’organismo edilizio già abusivo mediante un insieme sistematico di interventi che hanno condotto ad un organismo edilizio ancor più grande di quello esistente, con la realizzazione cli strutture strumentali all’esercizio di attività di ristorazione e di albergo. Tali opere: hanno comportato aumenti di superficie e di volumetria rispetto all’originario complesso immobiliare. già abusivo [si ripete che per l’immobile è presente la sola domanda di condono del 1986, priva di documentazione fotografica e tecnica, giammai esitata dall’ente locale a distanza di circa quarant’anni (anzi, per parte della struttura veniva addirittura rilasciato di agibilità nel 2009) Hanno altresì consentito modifiche dei prospetti esistenti (si pensi all’apertura di sei vani porta che immettono sull’area oggetto dello sbancamento) e in ogni caso sono state realizzate su territorio sottoposto a vincolo paesaggistico, senza che sia mai intervenuto alcun parere o nulla osta da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo; sono state realizzate senza rispettare in alcun modo gli oneri e le prescrizioni imposte dalla legislazione antisismica e sul cemento armato. In relazione alla scogliera, hanno comportato l’occupazione, in assenza della necessaria autorizzazione, con i materiali sopra descritti, di area demaniale marittima.

LA NECESSITA’ DEL SEQUESTRO

Nel caso in esame, il godimento della disponibilità attuale dei manufatti e delle opere abusive di rilevantissima entità [trattasi, come visto di complesso immobiliare di diversi piani comprensivo di diverse unità abitative, destinato ad uso commerciale per attività di ristorazione e di albergo], da parte dell’indagato, implica certamente una effettiva ulteriore lesione del bene giuridico protetto, determinando un aggravamento del carico urbanistico, inteso come ulteriore domanda di strutture ed opere collettive in dipendenza delle persone insediate su un determinato territorio. Si osservi pure come proprio la destinazione commerciale del bene abusivo, realizzato in palese violazione della normativa urbanistica e paesaggistica, comporta l’accesso e l’uso dello stesso da parte di un numero indeterminato di persone, tenuto conto del naturale richiamo turistico del sito e della stessa sua ubicazione sul mare. Come dedotto e comprovato dal P.M., infine, si rileva come l’indagato già risulti destinatario di decreto di citazione a giudizio del 2022 per reati urbanistici e paesaggistici commessi sempre in Forio, nonché sottoposto a giudizio di primo grado dal 2021 per fatti di peculato connessi alla mancata retrocessione all’ente locale delle somme incamerate da altri due alberghi gestiti dallo stesso Colella sempre in Forio; tanto a dimostrazione della sua propensione alla commissione di reati urbanistici a fini esclusivamente speculativi.