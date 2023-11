Condono impugnato, questa volta il Comune ha agito bene. E il TAR cambia le regole del gioco

Gaetano Di Meglio | Nella immancabile lite tra confinanti per abusi e sanatorie, questa volta il Tar Campania ha dato ragione al Comune d’Ischia, ritenendo legittimi gli atti prodotti, pur in presenza di una situazione complessa.

Un ricorso e ben due motivi aggiunti ritenuti in parte irricevibili e per il resto inammissibili o infondati.

La ricorrente chiedeva l’annullamento, «per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del permesso di costruire in sanatoria del 5 settembre 2019 rilasciato dal Comune di Ischia alla confinante per le “opere abusive relative alla realizzazione di ampliamenti a un fabbricato ad un unico livello, in difformità, sito in Ischia al Corso Vittoria Colonna,”; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/7/2021: per l’annullamento della s.c.i.a. in sanatoria del 31 luglio 2020, integrata successivamente con nota del 4 agosto 2020, presentata dalla confinante al Comune di Ischia, con relativi allegati, ovvero per l’accertamento della inesistenza dei presupposti per la formazione di valida s.c.i.a. o della illegittimità o illiceità delle opere, conosciuta tramite trasmissione a mezzo p.e.c. dell’amministrazione dell’11 maggio 2021; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31/3/2022: per l’annullamento del provvedimento del 20 gennaio 2022, trasmesso a messo p.e.c., avente a oggetto “chiusura del procedimento amministrativo Nota del 12 agosto 2021” a firma del responsabile del servizio 5 – sportello unico per l’edilizia del Comune di Ischia».

I fatti vengono sintetizzati nella sentenza. La ricorrente «espone di aver verificato, nel corso dell’estate 2020, lavori in corso di esecuzione sull’immobile confinante, di proprietà della controinteressata; a seguito di esperito accesso, ha quindi appreso del rilascio del permesso di costruire in sanatoria (condono ex lege 47/85) in relazione a pregressi interventi sullo stesso immobile (ampliamento in difformità dell’originaria licenza edilizia, rilasciata per un immobile di 80 mq); il condono avrebbe consentito un ampliamento di mq 35, una diversa distribuzione interna e una modifica delle facciate; nelle more della definizione del procedimento, sono poi stati eseguiti ulteriori interventi abusivi; per l’ulteriore ampliamento e la scala esterna, la controinteressata ha presentato altra istanza di condono ai sensi della L. 326/2003; il Comune, nonostante tali interventi successivi, ha tuttavia definito la prima istanza di condono in favore della controinteressata».

GLI ATTI IMPUGNATI

La signora con ricorso originario ha impugnato il permesso di costruire in sanatoria deducendo plurimi vizi di legittimità, tra i quali: «Il Comune non avrebbe potuto rilasciare il condono, poiché l’immobile era stato interessato da ulteriori interventi, invero oggetto, in parte, di successiva istanza di condono ai sensi della L. 326/2003; il condono rilasciato sconta evidente difetto di istruttoria quanto alla ritenuta compatibilità paesaggistica, non affatto verificata in concreto; la zona di intervento, poi, è classificata A) secondo il PRG, ove sono consentiti solo interventi conservativi senza aumenti volumetrici; il Comune ha inoltrato la documentazione alla Sovrintendenza per l’espressione del parere di competenza e ha applicato l’istituto del silenzio devolutivo, nonostante la documentazione allegata fosse gravemente carente di contenuti; in mancanza di tale documentazione, le motivazioni rese dal responsabile del paesaggio risultano astratte, generiche e apodittiche». Ancora, «è stato rilasciato pur in carenza di documentazione a sostegno, come richiesta dall’art. 35 L. 47/85, commi 3, 6, 7, e 9, con particolare riferimento al progetto di adeguamento sismico e al deposito dello stesso presso il Genio Civile, non presente agli atti; il condono è stato rilasciato in presenza di una dichiarazione mendace da parte della richiedente relativamente all’epoca di ultimazione delle opere; in particolare, le opere non possono essere state ultimate antecedentemente al 1 settembre 1967, come falsamente dichiarato, poiché all’epoca parte del suolo era inedificato ed è stato oggetto di cessione solo in data 2 settembre 1967».

I motivi aggiunti riguardano nel primo caso la SCIA in sanatoria per piccoli interventi che però, a giudizio della ricorrente, generano entrambi «aumento superficiario e volumetrico non consentito e comunque in contrasto con le norme urbanistiche, con conseguente impossibilità di accertamento di conformità ex post; anzitutto, non essendo indicata la data di realizzazione delle opere, non sarebbe possibile verificare affatto la richiesta doppia conformità; comunque, non trattandosi di restauro conservativo (il solo intervento consentito in zona A), non sussisterebbe la conformità urbanistica, trattandosi piuttosto di ristrutturazione o, al più, di manutenzione straordinaria, con parziale modifica della destinazione d’uso (da deposito a residenza); non è stato acquisito il necessario parere della soprintendenza; la SCIA non si è consolidata perché basata su una falsa dichiarazione con riferimento alla descrizione non veritiera degli interventi realizzati». Rilevando che «si tratta poi di opere successive ad altre oggetto di istanza di condono, come tali non sanabili, e di intervento realizzato in zona sismica senza alcuna denuncia al genio civile».

Nel secondo caso impugnano l’atto di diniego di autotutela del Comune.

IL TERMINE DI IMPUGNAZIONE

L’Ente e la controinteressata, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto in toto per infondatezza; sollevando comunque eccezione di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, «in ragione della loro tardività e della carenza di interesse all’impugnazione». Tesi ritenute fondate.

Il collegio della Sesta Sezione si sofferma innanzitutto sulla eccezione di irricevibilità, riportando che «la difese resistente e controinteressata hanno segnalato che, a fronte di un permesso di costruire (in sanatoria) risalente al 5 settembre 2019, il ricorso è stato notificato oltre un anno dopo, ben oltre il termine decadenziale il cui dies a quo andrebbe fissato al quindicesimo giorno alla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio del Comune».

In proposito esistono vari orientamenti. Secondo quello definito dai giudici “mediano” e applicato in questa sede: «In tal senso, la piena consapevolezza del titolo edilizio in sanatoria – e, prima ancora, della sussistenza fattuale dell’intervento edilizio in tesi pregiudizievole – si perfeziona da quando è percepibile la lesività dell’opera realizzata, ossia da quando venga conosciuto il contenuto specifico del permesso di costruire o del progetto assentito ovvero da quando detta opera si trovi in fase di avanzata esecuzione o di completamento e riveli così, in modo certo e inequivoco, le sue caratteristiche essenziali e la sua eventuale non conformità alla disciplina urbanistica. Tale situazione dovrebbe ragionevolmente ingenerare una reazione da parte dell’interessato, già esperibile in sede procedimentale, il che gli consentirebbe di avere contezza dell’iter e dell’eventuale rilascio di un titolo abilitativo ex post».

REAZIONE TARDIVA

L’ultimo caso è quello in cui ricade il ricorso esaminato, «che riguarda un evidente ampliamento di opere ricadenti su suolo a confine con la proprietà ricorrente; dette opere sarebbero state realizzate da epoca risalente (giacché oggetto del condono ex lege 47/85) e, tuttavia, giammai la ricorrente ha sollecitato il Comune ad interventi sanzionatori né ha proposto istanza di accesso al fine di acquisire informazioni sulla legittimità della edificazione, pregressa e in corso, e neppure è mai intervenuta nel procedimento facendo valere ivi un proprio controinteresse.

Non può dunque trincerarsi, a distanza di oltre un anno dal rilascio del titolo in sanatoria, dietro la formale conoscenza del titolo poi rilasciato, per giustificare la tardiva reazione impugnatoria, ma avrebbe dovuto piuttosto esperire le diverse forme di tutela preventiva che, nel diritto amministrativo, sono consentite al privato che si assume pregiudicato, anche nella prospettiva del superamento della mera tecnica impugnatoria e nella logica dell’effettiva cognizione dell’intero rapporto dedotto in giudizio».

Il collegio rincara la dose: «Ciò in quanto, secondo la stessa prospettazione ricorsuale, l’interesse sostanziale di cui si invoca la tutela sarebbe radicato nella fisica insistenza dell’abuso realizzato dalla controinteressata, solo legittimato dal rilascio ex post del titolo in sanatoria, ma indubbiamente impattante sull’interesse azionato anche prima di esso».

DANNO INESISTENTE

Quanto all’eccezione di difetto di interesse, «la controinteressata evidenzia che la ricorrente non ha dedotto alcuno specifico profilo al riguardo, fondando la legittimazione al ricorso sulla mera vicinitas».

Tesa anche questa ritenuta fondata dal Tar, ricordando che «nei casi di impugnazione di un titolo edilizio, va riaffermata la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione e l’interesse al ricorso quali condizioni dell’azione; è necessario che il giudice accerti, anche d’ufficio, la sussistenza di entrambi e non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell’interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato».

Ne consegue che «il criterio della vicinitas non ha un carattere assoluto, dovendo essere parametrato all’incidenza territoriale del potere dell’amministrazione e necessitando di un apprezzamento caso per caso».

In proposito il collegio osserva anche che «la mancata deduzione di un concreto interesse che radichi l’impugnativa conferma anche la correttezza della conclusione raggiunta con riguardo alla eccezione di tardività sopra esaminata. Ove mai, invero, la ricorrente avesse effettivamente percepito un vulnus derivante dalla costruzione (o, per meglio dire, fosse effettivamente sussistente un interesse qualificato a reagire all’altrui costruzione), ben avrebbe esperito forme di tutela, civilistiche o procedimentali, volte ad impedirne il consolidamento, laddove la tardiva reazione impugnatoria ribadisce la carenza di specifico interesse all’annullamento dell’atto».

OPERE DI COMPLETAMENTO

Una volta giudicato irricevibile il ricorso principale, la stessa conclusione a cui il collegio è pervenuto quanto al difetto di interesse «può valere anche, a maggior ragione, per le successive opere oggetto dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti; si tratta, invero, di opere di completamento ovvero meramente interne che, consolidato il titolo relativamente alle opere principali, non aggiungono alcun concreto pregiudizio alla situazione della ricorrente, che peraltro neppure lo deduce».

Una volta tanto, come detto, gli uffici comunali hanno agito correttamente e le tesi dell’Ente vengono accolte: «Corretta è poi la conclusione, che resiste alla proposta impugnativa, cui perviene l’Amministrazione a fronte della richiesta autotutela e in perspicua ragione del consolidamento degli atti di cui è chiesta la rimozione. La ricorrente, invero, ripropone le questioni già sollevate in sede giurisdizionale, definite come precede, peraltro già sottoposte all’Amministrazione in sede procedimentale e ritenute infondate. I motivi aggiunti in questione sono dunque infondati».

Le spese di giudizio sono state compensate alla luce dell’esito del contenzioso e della «oggettiva opinabilità delle questioni sollevate».