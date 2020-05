Condono edilizio: una “pratica” per 7 tecnici tra nuove leve e vecchi volponi

Ida Trofa | Il settore V Urbanistica ha approvato la Short List e selezione dei professionisti per l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio ex lege (47/85, 724/94 E 326/03). Ovvero le tre leggi dei condoni edilizi.

Una procedura in realtà già avviata nel dicembre 2019. All’epoca fu dato mandato al responsabile di impartire indirizzo al Responsabile dell’Area, l’architetto Formisano affinché procedesse al conferimento di incarichi a professionisti esterni, nel limite massimo di 7 tecnici, da affiancare al personale comunale per accelerare l’attività istruttoria delle pratiche di condono presentate e giacenti presso il competente ufficio tecnico. In tal senso l’area tecnica dovrà provvedere all’attivazione di tutte le procedure tecnico amministrative necessarie all’approvazione di un Avviso Pubblico per la selezione di tecnici professionisti (ingegneri, architetti, geometri, periti edili) cui affidare l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi delle tre leggi (n. 47/85, 724/94 e 326/03), per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dall’avvio delle attività e comunque non oltre il prossimo dicembre. L’incarico verrà espletato entro e non oltre 31.12.2020.

Il Responsabile dell’Area VII Tecnica del Comune di Casamicciola Terme la dott. arch. Maria Grazia Formisano ha cosi approvato l’elenco– graduatoria dei partecipanti alla selezione con i relativi punteggi derivanti dalla valutazione di analoghe attività istruttorie svolte presso Comuni ed Enti Territoriali, Anzianità iscrizione all’Albo Professionale e dei curricula professionali, effettuata dal Responsabile dell’Area VII Tecnica, risultante dalle schede di valutazione agli atti dell’UTC del Comune di Casamicciola Terme.

Su 14 pratiche a spuntarla 7 tecnici/professionisti che ora dovranno occuparsi dell’ istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate.

Speriamo non si tratti dell’ennesimo affidamento di favore senza esito né costrutto della comunità in attesa di definire l’annoso iter e magari auspicare ad una possibile ricostruzione con fondi pubblici e non solo privati con il solito metodo “aum aum“. L’iter che i 7 tecnici dovranno seguire è quello secondo la procedura semplificata prevista anche nel sistema autorizzativi e deliberativo del comune di Casamicciola Terme dal 2016 e poi rivisto nel 2019. I tecnici incaricati sono: Geom. Calise Giovanni,Ing. Di Costanzo Michele, Geom. Capezza Michele, Arch. Piscopo Roberta, Geom. Orlando Enrico Maria, Geom. Iacono Giovanni, Geom. Barbieri Giuseppe. Insomma un mix di nuove e vecchie leve, scafati tecnici come Giovanni Iacono e Pino Barbieri, volti noti del comune di Lacco Ameno come l’architetto Piscopo, diversi aficionados della politica e dei politici e un nuoterò sparuto di emergenti. Il provvedimento di nomina è già stato trasmesso all’ufficio Personale del Comune di Casamicciola Terme per gli adempimenti di competenza.

Il compenso da riconoscere ai tecnici esterni incaricati di svolgere le attività istruttoria per un importo, a netto di IVA e cassa, sarà pari al 3% degli oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, indennità paesaggistica e diritti di istruttoria con un minimo di € 200,00, importi che cadono a carico delle singole pratiche da incassare al momento del rilascio del titolo in sanatoria.