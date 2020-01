Condono e terremoto, a Casamicciola c’è tempo fino a dicembre 2020

Ida Trofa | Condono ed edilizia terremotata. Il comune di Casamicciola Terme nel Procedimento di condono edilizio in autocertificazione (ai sensi delle delibere di G. C. n° 67/2017 e n°114/2019) ha stabilito la Proroga dei termini al 31.12.2020. Inglobate anche le procedure e le previsioni della Legge sulla Ricostruzione di Ischia il cosiddetto decreto Genova ed il famigerato art.25!

La decisone con proposta di delibera del sindaco Giovan Battista Castagna.

Castagna nell’ambito di quanto già deliberato propone di prorogare il termine per la presentazione dei modelli in autocertificazione dal 31.12.2019 al 31.12.2020, di cui alle delibere di G. C. n° 67/2017 e n°114/2019, ferma restando la facoltà già concessa ai cittadini di rateizzare gli importi dovuti a titolo di oneri concessori e a titolo di diritti di segreteria. Al Responsabile Area VII Tecnica Mimmo Baldino il compito di porre in essere tutti gli atti consequenziali.

Le procedure inglobano le norme del terremoto

Le procedure ora rinnovate anche sulla scorta del dramma sismico occorso erano state avviate nell’aprile 2016 con un ““Atto d’indirizzo per la definizione delle istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94 non definite con rilascio di provvedimento formale. Approvazione del modello delle autodichiarazioni ed autocertificazioni da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm. ed ii” è stato deliberato tra l’altro:

“- di prevedere che tutti i soggetti interessati alla definizione con rilascio del provvedimento formale, delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle Leggi 28 febbraio 1985, n°47, capo IV; 23 dicembre 1994, n° 724. articolo 39, a seguito dell’avviso pubblico, attraverso il sito internet del Comune di Lacco Ameno, nonché attraverso altri mezzi di diffusione, devono presentare il modello entro la data del 31.12.2016.

Tutto con la previsione di una serie di controlli a campione delle dichiarazioni poste a base dei provvedimenti rilasciati, da individuare a mezzo sorteggio, e che tali attività di controllo a campione si esauriscano entro il termine del 30.06.2018.

L’art 25 e la legge sulla ricostruzione

Nell’agosto 2019 la Giunta Castagna Conferma indirizzi di cui alla D.G.C. n.67/2016 per la definizione delle istanze di condono edilizio degli immobili non danneggiati dal sisma e prevede nuovo atto d’indirizzo per definizione delle istanze di condono per gli immobili di cui alla legge sulla Ricostruzione ovvero all’art.25 della L.130/18.

In quella sede c’è stata la presa d’atto della D.C.C. n.30/2019” è stato deliberato tra l’altro di:

confermare integralmente gli indirizzi già impartiti all’UTC con la precedente Delibera di Giunta Comunale n.67 del 15 aprile 2016, per la definizione delle domande di condono presentate ai sensi della legge n. 47/1985 e n. 724/1994, per gli immobili non danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, entro il rinnovato termine di scadenza del 31.12.2019, anche con riferimento alle modalità di calcolo e ai termini di versamento degli importi ancora dovuti, nonché ai modelli integrati di autocertificazioni ed autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Restano cosi le rate per i pagamenti e il modus operandi per definire le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 di cui all’art.25 della L.130/2018, presentante ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, della legge 23 dicembre 1994, n.724, nonché di quelle presentante ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n.326/03, tramite l’impiego delle unità di personale assunte ai sensi dell’art.1 comma 752, della legge 205/2017 (Legge di stabilità 2018) per garantire la funzionalità degli Uffici impegnati nelle attività di ricostruzione, il tutto anche mediante l’indizione di apposite conferenze dei servizi.

Farà tutto l’UTC e i nuovi assunti con bando per le istruttorie

Nello specifico viene assegnato l’indirizzo all’Ufficio Tecnico Comunale per l’esame delle pratiche di condono pendenti presentante ai sensi delle tre leggi (legge 28 febbraio 1985, n.47, della legge 23 dicembre 1994, n.724, nonché di quelle presentante ai sensi del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre, n.326/03, degli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017), anche a mezzo di procedure semplificate attraverso l’applicazione dell’art.9 e 9 bis della L.R. n.10/04, e di quanto disposto dalla L.130/2018 all’art.25, attraverso l’applicazione delle disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e ss.mm. ed ii. così come specificato dal Commissario alla Ricostruzione nota prot. 934/cs/Ischia, acquisita al prot. gen. dell’Ente al n.4631 del 05.04.2019.

Verrà adottato, per le domande di condono edilizio, ai sensi della L. 47/85 e L. 724/94 e L.326/03, relativamente agli immobili danneggiati e/o distrutti dal sisma del 21 agosto 2017, di cui all’art.25 della L.130/2018, non definite con provvedimento conclusivo, il modello procedimentale di semplificazione, allegato alla presente delibera, che deve essere utilizzato da tutti i soggetti legittimati ad ottenere il rilascio del provvedimento formale.

Inoltre con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 12.12.2019 sono stati rinnovati gli indirizzi per la costituzione di una short list di professionisti per l’istruttoria delle pratiche di condono edilizio prodotte ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/03 e demandato al Responsabile dell’Area Tecnica l’attivazione di tutte le procedure tecnico amministrative necessarie all’approvazione di un Avviso Pubblico per la selezione per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dall’avvio delle attività e comunque non oltre il 31/12/2020.