Condoni pendenti a Serrara Fontana, Vacca ricorre al supporto istruttorio

Si apre uno spiraglio di speranza per i cittadini che hanno presentato istanze di condono edilizio, ancora giacenti all’Ufficio tecnico del Comune di Serrara Fontana. A fine 2016 per la verità l’Amministrazione comunale, con delibera di Giunta, aveva dettato gli indirizzi per la definizione delle pratiche ancora pendenti del primo condono (1985) e del secondo (1994). Una iniziativa adottata anche dagli altri Comuni per velocizzare (si fa per dire) l’iter. E come scrive in determina il responsabile dell’Utc arch. Alessandro Vacca, a seguito di quella delibera stanno pervenendo dagli interessati varie istanze per la definizione delle pratiche.

Sta di fatto che per la solita lentezza che caratterizza l’operato delle Pubbliche Amministrazioni, il carico di lavoro e, dal 2020, anche la pandemia, questa definizione sembra ancora in alto mare. E ora Vacca, per cercare di superare l’impasse, ha deciso di incaricare un professionista esterno affinché svolga il servizio di supporto istruttorio all’Utc.

Un supporto necessario in quanto «L’istruttoria di tali pratiche è oltremodo gravosa, sia per l’intricato apparato normativo che soggiace a tale complessa materia sotto il profilo urbanistico e paesistico, sia per la ricostruzione della storia del fabbricato in considerazione degli accertamenti tecnici eseguiti nel tempo ecc.».

Una matassa difficile da districare, insomma, a cui si aggiunge un altro atavico problema: «La carenza in organico di adeguato personale tecnico, composto dal Responsabile del Servizio a tempo pieno e da un geometra part-time, a fronte di una notevole mole di lavoro d’ufficio, che abbraccia tutta l’area tecnica e manutentiva, non consente al personale interno di poter assolvere alle prestazioni tecniche richieste nei termini previsti, se non con difficoltà a garantire un regolare svolgimento delle altre funzioni di istituto».

Vacca ha stabilito come compenso da porre a base d’asta per l’affidamento, anche alla luce dei prezzi praticati da altri Comuni isolani, la somma di 260 euro a pratica, che sarà “finanziata” dai diritti di istruttoria versati dai cittadini. Stabilendo comunque un tetto massimo di 40.000 euro. Importo che consente l’affidamento diretto sulla piattaforma telematica Asmecomm.

Siamo ancora, ad ogni modo, alla determina a contrarre. L’affidamento non dovrebbe richiedere tempi lunghi. Poi si vedrà…