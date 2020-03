Condoni a Casamicciola, si riparte con la “Commissione”. Bocciati Arnaldo & Co.

Ida Trofa | Riprende fiato la gestione dei condoni a Casamicciola Terme. Il TAR Campania ha bocciato il ricorso contro la nomina della Commissione Edilizia Integrata Locale. Con il ricorso bocciato dal TAR, Arnaldo Ferrandino Loredana Cimmino e Ignazio Barbieri, che avevano messo i bastoni tra le ruote alla ricostruzione post terremoto, ricevono una sonora lezione. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha, infatti, accolto le ragioni dell’ente e rigettato il ricorso proposto.

La Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) ha pronunciato la sua sentenza

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2020, proposto da Massimo Pollice, rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Ucciero, contro Comune di Casamicciola Terme, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Morgera, nei confronti Francesco Arcamone, Federico Manzi, Giovanni Calise, Davide Brescia e Luigi Lombardi (non costituiti in giudizio);

e con l’intervento di ad adiuvandum: Loredana Cimmino, Arnaldo Ferrandino, Ignazio Barbieri, rappresentati e difesi dall’avvocato Stefania Linguella.

Il ricorso mirava all’annullamento, previa sospensione degli effetti della deliberazione del Consiglio Comunale di Casamicciola Terme n. 36 del 08.10.2019, con la quale è stata disposta la nomina dei 5 Membri esperti della Commissione Locale per il Paesaggio per il triennio dal 01/08/2019 al 31/07/2022, con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato i componenti della Commissione Locale per il Paesaggio.

Nel mirino dei ricorrenti, lo ricordiamo, anche l’art. 27 del Regolamento Urbanistico Edilizio del Comune di Casamicciola Terme rubricato “Commissione locale per il Paesaggio”, nella parte in cui prevede che: “Ogni Consigliere Comunale sceglie il nominativo dell’esperto, negli elenchi ordinati per ciascuna materia a seguito di procedura ad evidenza pubblica. […] Nel caso in cui non siano presentate candidature per ciascuna delle cinque materie, i consiglieri comunali nominano direttamente gli esperti in tale materia, procedendo in conformità alla legge regionale 10 del 1982. Nel caso in cui i Consiglieri Comunali esprimessero più nominativi per una medesima materia, il Consiglio Comunale nomina l’esperto che ha registrato un numero maggiori di voti. In caso di parità di voti verrà nominato l’esperto più giovane”.

La scusa del “voto limitato“ non basta

I ricorrenti che avevano provato ad impallinare le nomine si erano appellati al cosiddetto meccanismo del “voto limitato”, rimediando una sonora figuraccia.

Secondo loro, suddetto voto, sarebbe stato previsto dal Legislatore Regionale affinché la selezione dei componenti della Commissione per il Paesaggio avvenga con modalità tali da garantire l’espressione del pluralismo politico in seno all’organo consiliare dei Comuni. Non garantendo questo voto sarebbe dovuta conseguire l’invalidità delle nomine nella parte in cui consente a ciascun consigliere di esprimere più nominativi. In definitiva, secondo i ricorrenti, la circostanza che ad ogni consigliere comunale sia stata data la possibilità di esprimere il voto su ciascun membro della CLP ha finito per rimettere la sua intera composizione nelle mani della maggioranza.

Non è stato dello stesso avviso il TAR che ha ritenuto il motivo è infondato.

Invero l’allegato I della legge Regione Campania n. 10 del 23 febbraio 1982 dispone che: “Per la nomina dei membri esperti – scrive la corte napoletana -, che non dovranno essere dipendenti o Amministratori del Comune interessato, ogni Consigliere può esprimere un solo nominativo”; su questa previsione si è innestato l’art. 41, comma 2 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 stabilendo che: “Nei comuni sprovvisti di commissione edilizia, le funzioni consultive in materia paesaggistico-ambientale, attribuite alla commissione edilizia integrata comunale dall’allegato alla legge regionale 23 febbraio 1982, n. 10… sono esercitate da un organo collegiale costituito dal responsabile dell’ufficio che riveste preminente competenza nella materia, con funzioni di presidente, e da quattro esperti designati dal Consiglio comunale con voto limitato”; infine tale disposizione è stata espressamente abrogata.

“Né può ritenersi che l’abrogazione – indugia il TAR nelle spiegazioni – della legge regionale del 2004 abbia determinato un vuoto normativo, dovendosi in contrario ravvisare una riespansione della regola generale per la quale tutti i membri del consiglio comunale esercitano pienamente il proprio diritto di voto senza limitazioni, dovendosi infatti ritenere che le regole sul voto limitato costituiscano eccezione al principio della piena rappresentanza dei singoli Consiglieri comunali chiamati ad esprimere pienamente il proprio voto“. Peraltro, a tali considerazioni deve aggiungersi che la Commissione locale per il paesaggio svolge valutazioni di tipo consultivo in materie connotate da discrezionalità tecnica.

Ricorso infondato

In definitiva il motivo di ricorso si appalesa infondato e il ricorso deve essere conseguentemente respinto.

La novità della questione trattata giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così era stato deciso nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio. La pubblicazione della sentenza il 26/03/2020 con l’intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente Maurizio Santise, Primo Referendario Domenico De Falco, Primo Referendario, Estensore.