Conde Nast Traveller premia l’hotel Regina Isabella

Nella Gold list 2024, che raggruppa i migliori hotel e resort al mondo, stilata da Conde Nast Traveller, figura anche l’isolanissimo hotel Regina Isabella di Lacco Ameno, “rifugio rigenerante” tra dolce vita, glamour e spa.

“Il Regina Isabella – dichiara Giancarlo Carriero – ha avuto forse il più prestigioso riconoscimento di sempre: la prestigiosissima rivista Conde Nast Traveller, nella sua edizione Usa, ci ha inseriti nella importantissima classifica da loro curata Gold List, i 75 migliori alberghi del mondo!!!! Siamo con nomi quali il Ritz di Parigi, il Claridge di Londra, il Badrutt’s Palace di St. Moritz, il Gritti di Venezia, l’Hotel du Cap di Antibes, l’Imperial di Vienna ed altri, tutti meravigliosi!!!! Senza mezze frasi: ne siamo orgogliosi. È un riconoscimento che merita un albergo meravigliosamente costruito oltre 60 anni fa, che si avvale di un personale meraviglioso che non smetto mai di ringraziare, e che cerchiamo di mantenere al meglio. Godetevi il bell’articolo di Traveller”.

Ecco il testo tradotto in italiano

“Ischia è un’isola vulcanica di verticali – tutte scogliere, cime e tornanti – quindi trovare un resort a cinque stelle in riva al mare è sorprendentemente raro. Il fatto che il porticciolo del Regina Isabella, le spiaggette, le piattaforme per prendere il sole e i pontili offrano un accesso così facile al mare limpido e color smeraldo è un’ovvietà, così come le quattro piscine e la leggendaria spa termale. Immerso nell’essenza e nello spirito del periodo di massimo splendore degli anni ’50, l’hotel cattura l’epoca d’oro della raffinatezza mediterranea e del glamour della dolce vita. Lo stile e l’atmosfera continuano nelle 128 camere distribuite in tre diverse unità ed edifici, completati tra il 1956 e il 1963. Alcune conservano ancora mobiletti da toletta, le reti da letto e gli intarsi in ciliegio degli armadi a muro, con balconi stile Giulietta con ringhiere in ferro, come quello della camera 370, da cui Elizabeth Taylor scagliò i vestiti di Richard Burton dopo un’epica lite. Il fulcro e la ragion d’essere del resort è la spa, con piscine termali coperte e ampie strutture, dove è possibile sottoporsi a un trattamento rapido del viso o a un filler non chirurgico, oppure a un programma personalizzato e a una revisione completa del benessere. La posizione, tra scogliera e mare, ai margini dell’incantevole cittadina di Lacco Ameno, permette di vivere la vita di un’antica comunità di pescatori. Ecco un hotel che può essere tutto per tutti: una spa e un ristorante stellato, un rifugio rigenerante con sorgenti termali naturali e un resort intimo e rilassato per famiglie. A partire da circa 300 sterline. Catherine Fairweather”