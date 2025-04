Condannato ed espatriato il padre violento: sei anni di reclusione per violenza domestica

Il terrore dietro la porta di casa. È terminato con una condanna esemplare il lungo iter giudiziario che ha visto protagonista una donna originaria dello Sri Lanka residente a Forio d’Ischia e la piccola figlia di 11 anni. Marian Sriyamalie ha trovato giustizia dopo anni di violenze psicologiche, fisiche e morali subite dal suo convivente, Weliwita Wedage Chamaka Sangeeth Fernando, connazionale di 44 anni.

La sentenza, emessa il 7 aprile 2025 dal Tribunale di Napoli – Giudice per le Indagini Preliminari, dr.ssa Isabella Iaselli – ha inflitto all’imputato sei anni di reclusione per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, con il riconoscimento del vincolo della continuazione e la riduzione per il rito abbreviato. Inoltre, il giudice ha disposto l’espulsione dal territorio nazionale al termine della pena e la confisca con distruzione del coltello usato durante l’aggressione più grave.

A difendere la parte civile è stato l’avvocato Michele Calise, che ha rappresentato la vittima sia in proprio che nella qualità di genitore della minore. Il risarcimento riconosciuto dal tribunale ammonta a 50.000 euro, oltre al pagamento delle spese legali, a carico dell’imputato.

Le carte giudiziarie ricostruiscono un quadro agghiacciante: un regime di terrore domestico che si protraeva da almeno il 2013. Una quotidianità segnata da umiliazioni, insulti, aggressioni fisiche, distruzione di oggetti e continue minacce di morte. Elemento centrale è l’episodio del 1° gennaio 2025, quando, in preda ai fumi dell’alcol, Fernando colpì violentemente la compagna con pugni e calci al volto e al corpo, cercò di strangolarla e la minacciò con un coltello da cucina, puntandoglielo alla gola. La figlia fu testimone oculare della scena e cercò inutilmente di fermare il padre.

L’immediatezza dell’intervento dei Carabinieri di Forio guidati dal Luogotenente Luigi Di Nola, allertati dalla donna, ha consentito l’avvio rapido delle indagini. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine per condotte aggressive. Il giorno successivo all’aggressione, venne emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, motivata dalla pericolosità sociale dell’indagato, dal rischio di reiterazione del reato e dalla comprovata assenza di resipiscenza.

Durante l’istruttoria, sono risultati fondamentali non solo i referti medici del Pronto Soccorso del “Rizzoli” di Lacco Ameno, che documentavano le lesioni subite, ma anche le dichiarazioni della stessa bimba ascoltata in audizione protetta. Accanto a queste, le testimonianze di vicine di casa, amiche e conoscenti della vittima hanno rafforzato il quadro probatorio, confermando la reiterazione degli abusi e il clima di paura che da anni aleggiava su quell’appartamento di via Leonardo Impagliazzo.

L’ordinanza di custodia cautelare, emessa il 20 gennaio 2025, parla chiaramente di un atteggiamento compulsivo e sistemico, radicato in una gelosia patologica e aggravato da un persistente abuso di alcol. Nessuna misura alternativa, si legge nell’atto, sarebbe stata sufficiente a garantire la sicurezza della donna e della figlia.

Il processo è proseguito con rito abbreviato, condizionato alla valutazione di un eventuale percorso di giustizia riparativa. Tuttavia, considerata la gravità dei fatti e la richiesta subordinata di giudizio allo stato degli atti da parte della difesa, si è giunti rapidamente al verdetto.

La vicenda ha lasciato un segno profondo nella comunità isolana, dove la donna era conosciuta e stimata. L’avvocato Michele Calise, che ha seguito il caso con grande sensibilità e tenacia, ha dichiarato in via ufficiosa che “la sentenza rappresenta non solo un atto di giustizia per Marian, ma un segnale chiaro contro ogni forma di violenza domestica. Tuttavia questa vicenda dimostra ancora una volta come il sistema giudiziario sia ancora carente e lacunoso nella gestione delle violenze domestiche. Basti pensare che in attesa dell’emissione della misura cautelare, che ha impiegato tre lunghe settimane ad essere eseguita, la donna con la figlia minore è stata ospitata in una casa rifugio, lontana dall’isola dove lavorano e studiano, perché non si è ritenuto di procedere all’arresto in flagranza. Ma non è tutto, a distanza di due mesi dall’arresto del maltrattante, la donna e la figlia minore sono state nuovamente collocate nella casa rifugio su disposizione del tribunale per i minorenni, che non si raccorda con la procura della repubblica ordinaria. Una storia d’ingiustizia che è solo all’inizio, ma ora sono solo concentrato sul rientro delle donne alla propria normalità”.

Un epilogo di condanna, dunque, ma anche di liberazione: da oggi, Marian e la figlia possono guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo che la giustizia ha fatto il suo corso anche se non in maniera definitiva e con qualche distrazione.