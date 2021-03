Condanna ribaltata per Ungaro, in Appello assoluzione piena!

Paolo Mosè | La Corte di Appello ribalta completamente la sentenza di primo grado. Si è passati dalla condanna per rifiuto in atti d’ufficio all’assoluzione piena. L’ex responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune di Lacco Ameno (oggi con lo stesso incarico al Comune di Barano), Crescenzo Ungaro, ha dovuto attendere circa cinque anni per sapere che la sua vicenda fosse stata erroneamente valutata dal giudice di primo grado. Alla fine il risultato è arrivato, anche grazie al lavoro del difensore di fiducia, avv. Alessandro Silvestro, che lo ha seguito in tutto il percorso, dalla fase delle indagini preliminari fino alle complesse discussioni dibattimentale. Dovendo tra l’altro fronteggiare il procuratore generale che aveva chiesto la conferma della condanna a tre mesi di reclusione. Ma ciò che più pesava, la interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni uno. Una condanna che aveva messo seriamente in pericolo la continuazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione a seguito della sostanziale modifica voluta all’epoca dal ministro della Giustizia del governo Monti Paola Severino, che prevedeva la decadenza da ogni incarico negli Enti pubblici. In particolare anche per coloro che ricoprivano incarichi elettivi. Questa possibilità è stata scongiurata per una più attenta valutazione in ordine a ciò che stabilisce la Carta costituzionale, che conferma che un cittadino è innocente fino a sentenza passata in giudicato.

La vicenda che coinvolge Ungaro è ben più complessa e ha riguardato finanche un ex assessore del Comune di Lacco Ameno, Giovan Giuseppe Zavota, tratto a giudizio per tentata concussione e in primo grado condannato alla pena di anni due di reclusione con l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Anche questa sentenza è stata letteralmente ribaltata dalla Corte di Appello ridando vigore politico allo Zavota. E tutto nasce da una serie di denunce sottoscritte da un cittadino che si riteneva essere stato “maltrattato” e in alcuni casi di aver subito dei soprusi nell’ambito ovviamente, e come sempre, dell’edilizia privata.

L’ACCUSA CADUTA

L’Ungaro era stato tratto a giudizio per non aver sollecitamente risposto alle richieste che provenivano dalla costituita parte civile Vincenzo Senese. Questi presunti ritardi hanno fatto sì che la Pubblica Amministrazione non mostrasse in quel momento massima collaborazione verso i propri cittadini che si rivolgevano ai propri amministratori per chiedere delucidazioni ed interventi, eventualmente per reprimere situazioni illegali.

Questa era la contestazione sulla quale si è giunti ad un primo esame del tribunale, che riteneva l’imputato colpevole, e la rivisitazione della Corte di Appello che lo ha ritenuto innocente: «Perché, in qualità di pubblico ufficiale, rivestendo la qualità di dirigente tecnico dell’ufficio di Lacco Ameno, responsabile dell’Utc del predetto Comune, dopo l’invio da parte di Senese Vincenzo di atto stragiudiziale di significazione, con il quale il predetto chiedeva il rigetto della domanda di condono edilizio presentata dalla proprietaria confinante (diffida con prot. 8.3.2012) e la conseguente successiva diffida avente il medesimo oggetto (ricevuta in data 24.4.12) presentata dal Senese tramite il relativo difensore, avv. Lepre Gennaro, con la quale si chiedeva di provvedere sulla domanda di condono presentata dalla confinante ovvero di esporre le ragioni del ritardo, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta ultima richiesta presentata tramite legale rappresentante da Senese Vincenzo, soggetto che vi aveva interesse, in qualità di proprietario di immobile confinante con quello oggetto di richiesta di condono, non compiva l’atto del suo ufficio e non rispondeva per esporre le ragioni del ritardo».

IL VICINO DI CASA

Poche righe per racchiudere che effettivamente non vi era un rapporto idilliaco tra la parte civile e un suo confinante che nella sostanza all’epoca ricopriva anche un incarico politico ed amministrativo. Chiedendo che non venisse rilasciata la concessione edilizia in sanatoria. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che vi era stata mancanza di attenzione e di risposta e condannava l’imputato a tre mesi di reclusione con l’interdizione di un anno dai pubblici uffici. E così facendo arrecava, anche se indirettamente, un danno alla stessa Pubblica Amministrazione. Un reato particolare e a volte insidiose, che il più delle volte non provoca grossi danni a chi ne è imputato. In casi minori si va alla condanna. E guarda caso, Crescenzo Ungaro si ritrova in quella fetta minoritaria.

Dove un tribunale ha ritenuto che vi fossero state delle “sonnolenze”, attese prolungate e ingiustificate. Trovandosi in questo particolare caso una parte civile molto agguerrita, che depositava nelle mani dei giudici in prima battuta la costituzione di parte civile motivandola e spiegando che nel Comune di Lacco Ameno vi era una particolare disinvoltura nella gestione del settore dell’edilizia privata. Indicando in Ungaro colui il quale ricopriva l’incarico di massimo responsabile dell’ufficio comunale. Puntando in modo particolare verso questo vicino di casa definito molto potente, che aveva realizzato delle modifiche sostanziali al preesistente ed ottenendo dei permessi anche grazie, secondo lui, a dei falsi. Dall’altro ravvisava una inerzia della Pubblica Amministrazione lacchese, alla quale aveva inviato dei solleciti, delle vere e proprie denunce non ottenendo significative risposte.

STORIE PARALLELE

La vicenda di Ungaro va sostanzialmente a braccetto con quella dell’ex assessore Zavota, il quale era stato riconosciuto responsabile di una condotta non ritenuta cristallina. Tanto che il tribunale gli aveva inflitto due anni secchi più l’interdizione dai pubblici uffici, ma concedendo la sospensione condizionale. Due sentenze contrapposte, avendo la Corte di Appello assolto lo Zavota, anche se con il secondo comma, vale a dire che in dibattimento non si è formata quella prova necessaria e al di là di ogni ragionevole dubbio per giungere alla convinzione che fosse responsabile di quanto contestato.

Ma ciò che più è importante riguardava il reato di tentata concussione, per il quale la formula era stata perché il fatto non sussiste e revocando di fatto le statuizioni civili che erano state concesse dal tribunale. Mentre dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di abuso d’ufficio. Questa era l’accusa sulla quale molto si è dibattuto. Essendo il primo processo rimasto all’attenzione dei giudici di primo grado per diversi anni e con varie testimonianze che descrivevano quale era stato il rapporto che intercorreva tra i pubblici amministratori e i propri cittadini e quali erano stati gli interventi degli organi direttivi per far fronte a situazioni delicate, quali erano certamente i settori dell’edilizia privata e pubblica. Era contestata la tentata concussione allo Zavota: «Perché, abusando dei suoi poteri correlati alla sua qualità di assessore comunale, nel prospettare al Senese la possibilità di dare il suo consenso, necessario al Senese Vincenzo per l’ottenimento del titolo di assentimento edilizio presso l’ufficio tecnico comunale, compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre il Senese a promettergli indebitamente il danaro corrispettivo dei lavori edili a farsi a cura dell’impresa edile di cui Zavota è titolare, con la seguente affermazione: “… però si intende Vincenzo che se vuoi fare il lavoro vicino casa mia, pare che devo farlo io, non deve farlo un altro… Bravo, io ti faccio fare il lavoro e io devo fare la casa…”, non riuscendo nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà».

VICENDA COMPLESSA

L’ipotesi di abuso d’ufficio era contesta a Zavota e a Ungaro e anche all’attuale sindaco Pascale, che venne però prosciolto all’udienza preliminare dal gup. Per questo singolo capo l’ex assessore venne assolto già in primo grado, così come Ungaro: «Perché nelle qualità indicate in epigrafe, in concorso e previo accordo tra loro, Zavota quale istigatore e beneficiario, Pascale (prosciolto all’udienza preliminare, ndr) e Ungaro, nello svolgimento delle funzioni pubbliche indicate, in violazione di norme di legge o di regolamento, in particolare delle disposizioni di cui all’art 5 del Piano Particolareggiato di Recupero degli insediamenti baraccali post terremoto del comune di Lacco Ameno, al fine di procurare intenzionalmente allo Zavota un ingiusto vantaggio patrimoniale (derivante dal mancato deprezzamento della proprietà confinante con l’immobile del Senese) ovvero arrecando danno ingiusto a Senese Vincenzo, illegittimamente negavano a questi il rilascio del titolo di assentimento edilizio, che gli avrebbe consentito l’adeguamento e l’innalzamento del manufatto per circa un metro e mezzo, al cui ottenimento il Senese aveva ed ha tuttora diritto, parimenti ad altri cittadini, proprietari di immobili con le medesime caratteristiche edilizie, ai quali invece i permessi edilizi sono stati rilasciati».

IL RACCONTO DEGLI AMMINISTRATORI

Nel cosiddetto processo madre l’ex responsabile dell’Ufficio tecnico di Lacco Ameno fu costretto a doversi difendere da più circostanze modellate dall’ufficio di Procura. Certo è che vedersi affibbiato il falso ideologico non è un aspetto agevole da affrontare. In questo caso Ungaro ottenne l’assoluzione, anche se il pubblico ministero tentò in tutti i modi di far emergere la responsabilità: «Perché, in esecuzione di medesimo disegno criminoso, al fine di eseguire il reato di cui all’abuso d’ufficio, quale pubblico ufficiale, formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni di responsabile dell’UTC comunale, nella relazione tecnica istruttoria del 17.6.2010, di cui alla richiesta di permesso di costruire avanzata dal Senese, attestava falsamente che l’immobile del sig. Senese “…sviluppa due piani fuori terra con sottotetto praticabile ma non abitabile per cui la definizione di “casa baraccata” è appropriata…”, mentre l’immobile è costituito da un piano più il sottotetto praticabile ed ha i requisiti per essere definito “baracca”, assentibile ex art. 5 del Piano particolareggiato di recupero degli insediamenti baraccali post terremoto».

Particolare si dimostrò la testimonianza dell’allora sindaco di Lacco Ameno Tuta Irace, alla quale venne chiesto di descrivere i rapporti con l’assessore Zavota ma anche con il cittadino parte civile Senese. Una situazione molto delicata e come si ricorderà in quello stesso processo venne a testimoniare anche Giacomo Pascale, attuale sindaco, che confermava l’assunto emerso dalle dichiarazioni dell’ex primo cittadino.