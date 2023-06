Condanna a “5 stelle” per Ossani. Giustizia per Alessandro D’Abundo

Gaetano Di Meglio | Il processo contro Eugenio Ossani per il ferimento di Alessandro D’Abundo è arrivato alla sentenza di primo grado. Un verdetto amaro per l’imputato, tuttavia un verdetto di giustizia per chi, quella sera, dopo un semplice bacio, precipitò dalla balaustra del Punta Molino e gli cambiò la vita. In male. In maniera irreparabile!

Una storia che vi abbiamo raccontato con dovizia di particolari durante il processo che si è svolto davanti al giudice togato presso la Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli. Un processo che ha il sapore della giustizia. Sempre che Alessandro possa parlare di giustizia ogni volta che aggiusta le gambe sulla sedia a rotelle o ogni volta che deve chiedere aiuto per qualche sua funzione vitale.

Il processo portato avanti da tre magistrati diversi si è concluso ieri con la pronuncia del dispositivo di condanna per Eugenio Ossani. La dottoressa Valeria Scandone, prima, la dottoressa Alessandra Ferrigno poi e oggi il dottor Alberto Vecchione hanno compreso bene la gravità delle accuse mosse dal pubblico ministero Mario Canale che “insieme” all’avvocato Salvatore Scardamaglio per le parti civili (Alessandro, il papà e la madre) si sono contrapposti alla difesa dell’avvocato Umberto Valentino.

La sentenza vede l’imputato Eugenio Ossani condannato per i reati ascrittogli ad anni uno di reclusione. Ma il giudice, ancora, ha condannato Ossani, in solido con il responsabile civile, la società Punta Molino Alberghi srl, in persona del legale rappresentante, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Condanna, altresì, l’Ossani ed il predetto Responsabile Civile, al pagamento di una previsionale in favore delle costituite parti civili, quantificata in euro cinquecentomila in favore di D’Abundo Alessandro ed in euro sessantamila per ciascuno in favore di D’Abundo Aniello e Migliaccio Maria, i genitori di Alessandro riconosciuti come persone danneggiate.

Pena sospesa subordinatamente al pagamento delle somme come sopra determinate a titolo di provvisionale nel termine massimo di trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza. Rigetta la domanda risarcitoria evocata nei confronti di Cofano Patrizia. Riserva il deposito della motivazione nel tempo di giorni trenta”

LA STORIA

La storia di Alessandro inizia quattro anni fa. Era il 27 ottobre del 2018 quando, durante il ricevimento per celebrare il battesimo di un piccolo bimbo, Alessandro con l’ex compagna e alcuni amici lasciano la sala del ricevimento e si spostano sulla terrazza dell’hotel che affaccia sul Castello Aragonese per fumare una sigaretta.

Un gesto normale, in una serata un po’ speciale e che meritava di essere festeggiata ancora in serenità e allegria. E, invece, da quel momento, da quell’attimo di tenerezza, si è aperta la lunga pagina di dolore, paura e rabbia per Alessandro e la sua famiglia, una pagina che non terminerà mai.

I comunicati dell’epoca raccontano che Alessandro era precipitato nel vuoto dopo che la balaustra della terrazza dell’albergo aveva ceduto. Un volo pauroso, un evento imprevedibile. Quella festa si era conclusa nella maniera più drammatica e incredibile. Il giovane era stato dapprima trasportato in codice rosso all’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno e poi, nella notte, trasferito al “Cardarelli” di Napoli in elicottero. Qui i medici, dopo averlo intubato e stabilizzato, lo sottoposero a una serie di interventi chirurgici per cercare di limitare le terribili conseguenze di quel volo. Ma la drammatica realtà è che da quel giorno Alessandro è costretto a vivere su una sedie a rotelle. Da allora ha dovuto abituarsi a una vita completamente diversa da quella che aveva vissuto fino al 27 ottobre 2018. Da giovane pieno di vita e di speranze per l’avvenire si è ritrovato proiettato all’improvviso in una nuova dimensione tutta da scoprire giorno dopo giorno, per cercare di ricostruirsi comunque, con coraggio e con determinazione, un futuro accettabile, nonostante le limitazioni irreversibili. E su quella sedia a rotelle ormai diventata sua compagna inseparabile, Alessandro ha presenziato a tutte le udienze. Testimone di arrampicate sugli specchi, di facce rosse, di sguardi abbassati e certe ricostruzioni che non si potevano neanche immaginare.

Dopo la caduta, i Carabinieri della Stazione di Ischia sequestrarono l’area della terrazza scena del reato, poi dissequestrata, e il pezzo in ferro della balaustra che, invece, è ancora in custodia presso i depositi della Compagnia di Ischia. Un intervento che durante il dibattimento è servito ai giudici per comprendere come sono andati i fatti.

Se da una parte il tribunale ha ascoltato le parole credibili della fidanzata dell’epoca di Alessandro: «Ho invitato il mio fidanzato e gli amici a fumare una sigaretta. Quando ho raggiunto Alessandro e gli altri, mi sono avvicinata ad Alessandro e gli ho dato un bacio. Mi sono accorta che davo le spalle agli altri amici e mi sono messa alla sinistra di Alessandro» e dall’altro le tesi della difesa. Quel bacio, secondo gli esperti chiamati a discolpare Ossani, sarebbe dovuto pesare 600 chili. Se pensate che questa sia la cosa più assurda che abbiamo ascoltato sbagliate. Abbiamo ascoltato che la balaustra era ad un’altezza di 80 centimetri perché, se si fosse alzata ad 1 metro sarebbe potuta essere meno sicura. E sul gradino più alto del podio, dopo ampia discussione, abbiamo scoperto che i cartelli di avviso “pericolo caduta”, erano rimasti affissi sulle tende che erano state smontate proprio la mattina del 27 ottobre!

Il tribunale di Ischia ha confermato che Eugenio Ossani è responsabile dei danni fisici patiti da Alessandro, la cui vita è stata stravolta da un bacio. No, da una balaustra di 2,60 metri che non ha tenuto e lui è precipitato da 3 metri e mezzo.