Condanna 3 anni e 4 mesi. Convalidato l’arresto per Valentino Lubrano

Il lupo perde per il pelo ma non il vizio. E così Valentino Lubrano ha smesso, per ora, di rubare a Ischia. Il cittadino di Pozzuoli, classe 1953, dopo aver raziato bar e biglietterie a Casamicciola ed essere stato beccato, ha provato il bis a Ischia, rubando al porto di Ischia. Ma per il fake di Arsenio lupen, sono arrivati i Carabinieri e lo hanno arrestato.

Il processo che si è svolto questa mattina ha convalidato l’arresto dell’aliquota radiomobile di Ischia, guidata dal luogotenente De Luca e il giudice ha comminato per il Lubrano la condanna alla reclusione di anni 3 e mesi 4. L’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale.