“Concorsone” per lo staff del Sindaco. Oggi i colloqui per l’assunzione nell’ufficio di Giacomo Pascale

Nel merito dell’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno di n. 1 Istruttore amministrativo cat. C – Pos. ec. C1 – Ufficio di Staff del Sindaco ex art. 90 D.Lgs. n. 267/2000 è saltata la seduta di colloqui prevista per ieri e, questa mattina, mercoledì 30 dicembre 2020, sono in corso a partire dalle ore 12,00.

In considerazione di problemi tecnici, ed in particolare delle avverse condizioni meteo-marine previste per la giornata di ieri, che non hanno consentito la partecipazione degli ammessi fuori sede, questa mattina si replica. Sono quattro i candidati ammessi: Nardella Michelangelo ; Calise Concetta ; Affatato Alexandra; Miragliuolo Antonietta.