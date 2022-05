Concorsone amministrativo contabile a Casamicciola il covid ferma la prova scritta

Casamicciola Terme. Il covid ferma, ancora, il concorsone per il settore finanziario e contabile. Giunge ,infatti, in queste ore, un nuovo stop al concorso di istruttore contabile. C’è l’avviso di differimento della PROVA D’ESAME SCRITTA PER LA SELEZIONE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO

AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.D/D1 A TEMPO INDETERMINATO E PIENO. Una selezione nata all’insegna della forte dialettica politica in quel di Casamicciola Terme che da settimane, politica, o no, continua a riservare sorpresa.

Ora ci si mette anche il coronavirus. A rendere nota l’ulteriore fase di stallo è la segretaria comunale, la dottoressa Anna Li Pizzi: “ Si avvisano i candidati, che a causa di contagio da Covid-19 per un componente della Commissione esaminatrice, la prova scritta per la selezione di un Istruttore Direttivo Amministrativo Cat.D/D1 fissata per il giorno 10 Maggio 2022 si rinvia al giorno 16 Maggio 2022 ore 10.30“. To be continued…