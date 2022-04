Concorso Vigili Urbani, il 26 e 27 aprile gli orali. I nomi dei candidati

Ida Trofa | Risolte, evidentemente le questioni politiche interne, gli accordi elettorali e gli equilibri di schieramento il Governo di Casamicciola Terme scioglie gli indugi e da il via libera all’avviso di convocazione alla prova d’esame orale per la selezione di un di istruttore di vigilanza, cat. C/C1, a tempo indeterminato e pieno. Il concorsone era stato sospeso per motivi i non meglio precisati e fissato a data da destinarsi. Ieri, dopo settimane di stallo, la data è stata fissata.

“Il responsabile del settore affari generali, visto il bando di concorso per la copertura di un posto di Istruttore di Vigilanza, cat. C/CI, a tempo indeterminato e pieno, approvato con Determina n°738 del 20.12.2019; Preso atto dell’elenco dei candidati che hanno superato la Prova Scritta, giusto avviso pubblicato in data 18/02/2022, ammessi a sostenere la prova orale“ scrivono gli inquilini del Capricho che hanno acquisito il Verbale con il quale la Commissione Fsaminatrice in data 20/04/2022 stabilisce il calendario della prova orale e l’ordine dei candidati viene deciso di fissare il seguente calendario della prova orale.

Giorno 26/04/2022 alle ore 10.00 sono convocati presso la Sede Comunale provvisoria “ Ex Capricho” del Comune di Casamicciola Terme in Piazza Marina: Mattera Michele; NuzzoPaolo; Piro Giuseppe; Razzano Mario; Riccio Gennaro; Avitabile Mariangela; Buono Valentina e Conte Mariangela.

Giorno 27/04/2022 alle ore 10.00 alle ore 10.00 sono convocati presso la Sede Comunale provvisoria “ Ex Capricho” del Comune di Casamicciola Terme in Piazza Marina: De Luca Gabriele; Del Piano Francesco; Di Costanzo Giovanni;Di Costanzo Roberto; Di Maio Nello; Di Meglio Angelo; Di Noto Morgera Armando.

Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati e quella resa attraverso il sito istituzionale dell’Ente ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. I candidati sono pertanto invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni immediatamente precedenti la data di svolgimento della prova.