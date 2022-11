Concorso vigili a Barano, il 17 novembre “show” per gli esiti

Nessun bocciato alla seconda prova scritta per il concorso pubblico per l’assunzione di cinque unità a tempo parziale al 50% ed indeterminato di “istruttore amministrativo di vigilanza” posizione giuridica c – posizione economica cl da destinare al settore vigilanza del comune di Barano d’Ischia

Le buste, completamente anonime, hanno avuto la loro valutazione con un 29, un 28, un 27, un 26, tre 25, tre 22 e due 21 e i candidati sono convocati il giorno 17 novembre 2022 alle ore 11.00 presso l’ufficio del segretario comunale sito nel comune di Barano di Ischia per l’abbinamento delle buste anonime con i nominativi. Una sorta di “baby shower”.