Concorso vigili a Barano, il 13 dicembre gli orali

Il 13 dicembre si terranno i due turni per la prova orale del ncorso pubblico per l’assunzione di cinque unità a tempo parziale al 50% ed indeterminato di “Istruttore amministrativo di vigilanza” posizione giuridica C – posizione economica Cl da destinare al settore vigilanza del Comune di Barano d’Ischia

La dottoressa Buono ha convocato alle ore 15.00 i candidati: Buono Giovanni, Del Piano Francesco, Galano Alessandro, Galano Giuseppe, Manna Nicola e Mattera Giorgio. Mentre, lo stesso giorno, alle ore 15.00 sempre presso I’ Istituto A.Baldino (Scuole medie), via Vittorio Emanuele – l’aula d’esame sarà indicata con apposita segnaletica,i candidati Mazzella Emanuele, Mirabella Emilio, Pascale Alessandro, Petito Alessia, Pugliese Grazia e Scozio Mario

La Commissione dispone di 30 punti per la valutazione della prova orale, che si intende superata con una votazione di almeno 21/30

Nel frattempo sono stati resi noti anche i punteggi relativi ai titoli:

Galano Giuseppe 3,34; Pascale Alessandro 3,55; Pugliese Grazia 3,73; Galano Alessandro 1,55; Petito Alessia 4,21; Manna Nicola 3,51; Mirabella Emilio 3,64; Mattera Giorgio 3,10; Buono Giovanni 1,70; Mazzella Emanuele 1,05; Scozio Mario 2,45; Del Piano Francesco 1,00.