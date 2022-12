Concorso vigili a Barano ecco la dozzina degli idonei

E’ terminato il concorso dei vigili urbani di Barano. Si sono concluse anche le due prove per gli orali e, in mattinata, verrà pubblicata la graduatoria finale. Si gioca sui decimali dei titoli per comporre la classifica di questa dozzina di vigili urbani. Cinque verranno assunti dal comune già nel prossimo mese di gennaio, gli altri 7, invece, aspettano che si scorra la graduatoria sempre al Comune di Barano o che, altri comuni, possano attingere. Che è un po’ la storia di almeno due dei vincitori.

Dopo le due prove orali del concorso pubblico per l’assunzione di cinque unità a tempo parziale al 50% ed indeterminato di “Istruttore amministrativo di vigilanza” posizione giuridica C – posizione economica C1 da destinare al settore vigilanza del Comune di Barano d’Ischia ecco gli esiti dei 12 idonei

Al secondo turno Mazzella Emanuele 24,31; Mirabella Emilio 25,50; Pascale Alessandro 26,40; Petito Alessia 26,81; Pugliese Grazia 28,29; Scozio Mario 21,00. Al primo turno, invece, Buono Giovanni 23,42; Del Piano Francesco 21,04; Galano Alessandro 23,90; Galano Giuseppe 26,04; Manna Nicola 21,06; Mattera Giorgio 26,42.