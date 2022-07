CONCORSO TRUCCATO. Imma Iacono: si dimette dalla commissione valutatrice e accusa

Ida Trofa | Terremoto al comune di Casamicciola Terme! Il funzionario pubblico assunto con l’istituto dei dipendenti sismici, si dimette dalla carica di presidente della commissione per i concorsi e denuncia brogli nella conduzione delle prove di selezione svolte presso il comune di cui, lei stessa, era responsabile. Il presidente della commissione, appunto, l’avv. Imma Iacono, rimette l’incarico di vertice del concorso per l’Ufficio Economico-Finanziario e si rivolge alle autorità: “Gravi brogli ed irregolarità nelle prove”.

Un atto di accusa lapalissiano. Il documento parla da solo e non c’è bisogno aggiungere altro a quanto si legge al protocollo n.7076 del Comune di Casamicciola Terme. E non si può non rilevare come l’intervento in autotutela dell’Avv. Iacono giunga a soli 16 protocolli dopo le dimissioni degli otto consiglieri comunali che hanno portato al commissariamento e alla ingloriosa fine del governo Castagna.

Il peggio può attendere

C’è un’abitudine al disfacimento che impedisce di impressionarsi più di tanto, di fronte alla morte annunciata del secondo governo Castagna, con tanto di strascichi, quasi surreali, su atti e procedure che ne prolungano l’agonia fino al suo naturale compimento.

La richiesta in autotutela

Nello specifico la Iacono si rivolge al Segretario Generale, la dott.ssa Anna Li Pizzi, Rup del procedimento chiedendo l’“Annullamento in autotutela della procedura concorsuale per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo-Finanziario cat. D1”.

Incarico sin qui ricoperto con il medesimo istituto degli assunti sismici dalla Dottoressa Crescenza Piro avviata, stando ai rumors alle indiscrezioni di palazzo verso una sicura conferma nel ruolo a bando. Questo, ovviamente, prima che l’amministrazione locale terminasse anzitempo il suo mandato e che, tra i firmatari della sfiducia al governo figurasse, proprio il presidente del consiglio comunale, l’avv. Annunziata Piro.

La vicenda delle parentele e dei consanguinei in municipio continua a generare mostri. Ecco quanto scrive Imma Iacono.

“La sottoscritta Dott.ssa Immacolata Iacono, componente della commissione giudicatrice per l’espletamento del concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo-Finanziario, in data odierna (era il 28 giugno 2022, ndr), rientrata tempestivamente dalle ferie, rassegna le proprie dimissioni dalla commissione medesima ed, altresì, contestualmente, rappresenta quanto segue:

La procedura concorsuale in essere va annullata in autotutela, per ragioni di pubblico interesse, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, principi cardine del buon agire amministrativo, racchiusi nell’art. 97 della Costituzione Italiana.

Ben due prove concorsuali, recano chiari segni di riconoscimento in quanto gli elaborati, corretti nel rispetto del principio dell’anonimato, sono chiaramente firmate con nomi propri o di fantasia.

Il Rup, Dott.ssa Li Pizzi, è stata immediatamente avvertita delle irregolarità in sede di correzione degli elaborati in qualità di Segretario Generale e responsabile della custodia degli atti concorsuali.

Segni apposti sugli elaborati permettono, in ogni caso, di identificare chiaramente i candidati e, pertanto, non consentono alla scrivente una tranquillità nella correzione secondo i canoni enucleati nelle norme del diritto amministrativo.

Sul punto si rammenta la massima giurisprudenziale secondo cui “nell’impiego pubblico contrattualizzato, poiché alla stipula del contratto di lavoro si può pervenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, lett. a) o, per le qualifiche meno elevate, nel rispetto delle modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, comma 1, lett. b) e del D.P.R. n. 487 del 1994, artt 23 e ss., la mancanza o l’illegittimità delle richiamate procedure si traduce in un vizio genetico del contratto, affetto, pertanto, da nullità, che l’amministrazione, in quanto tenuta a conformare il proprio comportamento al rispetto delle norme inderogabili di legge, può fare unilateralmente valere, perché anche nei rapporti di diritto privato Il contraente può rifiutare l’esecuzione del contratto nei casi in cui i vizio rende i negozio assolutamente improduttivo di effetti giuridici’ (così, Cass. n. 1195112019;

v. anche Cass. n. 194/2019 e n, 13800/2017).

Inoltre, per mero tuziorismo, va rammentato che stabilire la sussistenza di un segno di riconoscimento, all’interno di un COMPITO, rientra esclusivamente nella valutazione Sentenza 3 luglio 2007, n. 5990”.

Il facilitatore di assunzioni

Se la politica è assente ovunque, non possiamo pretendere di trovarla in un anfratto sperduto chiamata Casamicciola Terme. Mario Draghi si dimette, i ghiacciai si sciolgono, la temperatura sale, gli abbruciamenti incontrollati ci devastano, la siccità ci opprime, il gas della Russia non ci sarà più fornito, il virus resiliente che ci perseguita, la povertà crescente, l’inflazione galoppante. E, sullo sfondo, la guerra fratricida dell’amministrazione locale che fu, ormai divenuta parte della quotidianità, che alimenta insicurezza e angoscia e che, forse, finalmente, autodistruggerà dall’interno i suoi stessi artefici. Questa è l’estate del nostro scontento, quella dell’ennesimo commissariamento, degli anniversari tristi e dei concorsi truccati su cui nessuno indaga. Al punto da poterci permettere di assistere ad uno sputtanamento collettivo e soprattutto pubblico che neppure più ci indigna.

Non c’è molto da aggiungere quanto vi raccontiamo in atti è già grave di per se. Sul martoriato municipio volano stracci.

Vorremmo parlare della relazione che lega la sfiducia e la caduta del governo locale alla escalation autodistruttiva in corso. Non abbiamo dati precisi, in merito, ma il nesso causale pare chiaro. Le assunzioni clientelari e parentali, le lobby dei “professionisti” la sfiducia hanno fagocitato il centro del dibattito sociale ed amministrativo. Li subiscono i cittadini, chi già faticano ad arrivare a fine mese e i generatori di reddito pulito. Mettiamola così. Tutto il resto attende per incardinarsi, ancora, nella posizione più comoda sul prossimo carro del vincitore e proseguire nello spolpare l’osso.

Che quelli del Capricho non avessero diviso equamente le vesti di cristo si era capito già! Ma quale disegno occulto e quale mano dei poteri forti? L’affare casamicciola è terra terra. La vita sarebbe stata più semplice anche tra gli ulivi di Giovan Battista Castagna, se il diavolo o un suo parente stretto, non avessero inventato questo peccato che non dice il suo nome, ma che può far male: la facilitazione dell’assunzione parentale.

Non fare bene quel che siamo chiamati a fare è il nostro male. La politica non è più l’esercizio di una funzione pubblica, ma una missione privata, peggio ancora familiare.

La dottoressa Immacolata Iacono: “Sono stati riscontrati vizi ed evidenti indizi che impongono l’annullamento delle procedure”, così il pubblico funzionario del comune di Casamicciola Terme si è rivolto al RUP del procedimento, nonché responsabile dell’anticorruzione Anna Li Pizzi.

Strali inequivocabili che dovrebbero accomunarsi al coraggio, all’indignazione di tutte le persone che cercano normalità in questi giorni difficili per il paese.

Un allarme e, allo stesso tempo, una assunzione di responsabilità, quello di Imma Iacono sui pesanti sospetti (poi non solo tali se a dirlo è il presidente della commissione giudicatrice) in relazione alle procedure concorsuali -graduatoria per uno dei posti fissi più ambiti e che altrimenti sarebbe stata utilizzata (e forse lo sarà comunque) dal Comune commissariato per proprie assunzioni e che non avrebbero nulla di strano se non vi fosse stata una fretta inaspettata e la presenza di parenti, nipoti, cognati, cugini e perfino congiunti stretti, politici prima in carica e poi dimessisi. Soggetti che, lo dicono i fatti, hanno legami strettissimi con la politica e che di fatto hanno determinano le sorti, belle o brutte che siano, del nostro paese.

A questo punto, sorge spontanea qualche domanda: perché impallinare celermente il concorso pubblicato da mesi nel giorno della sfiducia all’Amministrazione Castagna? Perché tanta fretta? Qual è l’interesse concreto?

Ci sarebbe stato lo stesso interessamento e comportamento senza le dimissioni? Oppure è stata questa denuncia forte di un pubblico dipendete a causare la sfiducia? La risposta potrebbe essere molto semplice: dopo tutto quello che abbiamo visto combinare a questa amministrazione l’utilizzo di una graduatoria “compiacente” non è, assolutamente, nulla! Cosa è, un possibile interessi in atti di ufficio, quando questa amministrazione è stata colpita da ben altri disastri?

Casamicciola Terme è allo stremo e appare inverosimile che dinnanzi a tali gravissime situazioni le istituzioni non assumano nessuna iniziativa. Non bisogna voltarsi dall’altra parte, ma si devono affrontare tutte le situazioni “anomale” per cercare di dare un minimo di speranza, per non continuare a costringerci a scappare dal paese. Un paese dove, detta così, non c’è più la possibilità di vivere o conquistare onestamente un posto di lavoro basandosi solamente sulla propria preparazione.

L’immagine che abbiamo rende la convinzione che solo con gli imbrogli e con la malapolitica si possono ottenere favori di tal genere, del genere di quelli denunciati da chi forse è stato costretto ad affrontare le medesime traversie.