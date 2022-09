Concorso tecnico, Casamicciola ammette 27 candidati per 2 posti da categoria “D”

Ida Trofa | Casamicciola. C’è l’ammissione dei candidati per il “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di cat. D/D1 a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico”.

Ci siamo quasi, è tutto pronto per definire l’aggiudicazione del concorsone tecnico di Casamicciola Terme. Tra volti noti e nomi eccellenti della cosa pubblica, sono ben 27 gli ammessi alla procedura. Un solo escluso per aver inviato la richiesta di partecipazione fuori termine. Ma c’è di più ed ha quasi dell’incredibile. Un concorsone partito con la politica e gli amministratori eletti (praticamente con i giochi fatti) e conclusosi, almeno apparentemente, con il commissario Prefettizio in assenza di “urne”. È, infatti, del marzo scorso la determinazione con la quale si approvava “Bando di concorso” in questione per il profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, con il contestuale avvio procedura” pubblicata in pari data, e si stabiliva il termine per la presentazione della domanda “entro e non oltre il 30° giorno dalla pubblicazione dell’estratto sulla GU IV^ serie speciale” Concorsi ed esami.Alla scadenza del 9 giugno 2022 sono pervenute n. 28 domande di partecipazione al concorso, mantenute agli atti.

PEC piena. Richieste bloccate per De Michele e Paparatti

A causa di malfunzionamento della Pec del protocollo le richieste inoltrate dall’ Arch. De Michele Gioacchino e dell’Arch. Stefania Paparatti inviate in data 09.06.2022 sono pervenute oltre il termine stabilito, “come si rileva dalle ricevute allegate alla domanda (S.2.2 – Aruba Pec S.p.a. – Casella piena)” scrive

Il responsabile Anna Li Pizzi e, temuto conto che “Il Comune non assume nessuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o telematici o comunque ad altre cause non imputabili al comune stesso” è stato stabilito di ammettere alla selezione i candidati la cui domanda è pervenuta fuori termine al protocollo dell’Ente.

Istanze pervenute prima delle pubblicazione del bando

Ma non ci sono solo fuori termine. Agli atti sono addirittura pervenute n.2 istanze presentate al protocollo generale dell’Ente prima della data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale Concorsi ed Esami avvenuta in data 10.05.2022. Non è una novità, specie ad sull’isola d’Ischia, ne son pieni i protocolli. Intelligenti pauca.

La Li Pizzi, in tal senso, è chiara: “l’art.4 del D.P.R. n.484/1997 e l’art.3 del D.P.R. n.220/2001 statuiscono che l’estromissione dalla procedura concorsuale è determinata unicamente dalla violazione del termine finale in cui la domanda di partecipazione giunge nella sfera di conoscibilità dell’Amministrazione, rimanendo irrilevante la data di spedizione dell’atto; la pubblicazione del bando, nella sua versione integrale, all’albo pretorio on line dell’Ente costituisce l’unica forma di pubblicità legale dello stesso, con la quale l’atto diventa immediatamente efficace nei confronti dei terzi, al contrario, la pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta ufficiale ha la funzione di mera pubblicità – notizia dello stesso”.

Favor partecipantionis

Così, e in ossequio al principio del favor partecipationis, procedere alla valutazione delle domande (n.2) presentate al protocollo generale dell’Ente prima della data di pubblicazione avvenuta in data 10.05.2022 sulla Gazzetta ufficiale IV serie speciale Concorsi ed esami; Richiamato l’art. 9 del Regolamento per la disciplina delle assunzioni e dei concorsi è stato determinato di dichiarare ammessi al concorso per la copertura dei posti banditi come in premessa, nr. 27 concorrenti; di escludere dalla medesima procedura concorsuale, in quanto non sanabile, nr. 1 domanda presentata dal candidato fuori termine.

Come andrà a finire? Chi saranno i fortunati aggiudicatari del Bando? Non ci resta che attendere per conoscere gli esiti, affatto scontati, del concorsone Casamicciolese.