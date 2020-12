Concorso. “Presepe in famiglia a Forio”, aperte le iscrizioni

Francovito D’ambra* | L’Associazione culturale MACSS in occasione di questo particolarissimo Natale 2020, si propone l’obiettivo di tenere in vita la bella tradizione della costruzione dei presepi nell’ambito familiare dove i bimbi e i genitori in collaborazione con i nonni, potranno contribuire a trasmettere questa gioiosa abitudine che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare.

Il presepe in famiglia tiene uniti i suoi componenti e fa respirare aria di festa; fa vivere a occhi aperti il Natale del Signore soprattutto in questo particolare momento fatto di restrizioni, di angosce e di timori per la propria salute che, però, non potranno impedire ai componenti delle nostre famiglie di esprimersi con fantasia e creatività.

Al concorso del “Presepe in Famiglia”, che nel suo intento non vuole essere un motivo di competizione bensì un mezzo di raccoglimento e di unione familiare, possono partecipare tutte le famiglie del territorio comunale che potranno contattare per l’iscrizione gratuita, Francovito D’Ambra presidente dell’associazione MACCS, al numero di telefono 3394588644 .

Nell’arco delle festività, un’apposita commissione di esperti del settore visiterà negli orari concordati, | presepi “in gara” anche attraverso la visione di brevi filmati e/o foto, il tutto secondo Il rigoroso rispetto delle norme anticovid. Ovviamente, il “giudizio” sui manufatti non rappresenterà certo un motivo di sterile competizione, bensì sarà il trionfo della famiglia e l’esternazione da parte degli esperti di semplici indicazioni per il miglioramento delle tecniche di costruzione del presepe nel futuro.

A tutti i partecipanti al concorso sarà consegnato un segno tangibile della loro partecipazione e i “costruttori” più meritevoli riceveranno premi offerti dagli sponsor.

Così nascono e vivono le tradizioni ed il presepe, con il coinvolgimento di tutti sarà un’occasione educativa per ritrovarsi coinvolti tutti in un respiro di bene e per aprire gli occhi sull’essenziale.

*Presidente MACCS