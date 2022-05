Concorso PIazza Affari Tedesco con il Goethe-Institut, il Mattei conquista il secondo posto

Alla consegna dei premi del Goethe-Institut in occasione della decima edizione del « Piazza Affari Tedesco » in collaborazione con la camera di commercio italo-germanica, le classi Quarte A, B, D e del Mattei hanno vinto il secondo posto con un premio di 500 euro.

Le foto sono di Paola Libralato

“Da Ischia – si legge nel comunicato – sono arrivate invece le classi quarte A, B e D dell’Istituto tecnico Enrico Mattei di Casamicciola Terme, che si sono aggiudicate il secondo premio di 500 Euro. Gli studenti, accompagnati dal Dirigente Scolastico Gianpietro Calise e dalle professoresse Antonia Carbone e Lucia Iacono, hanno meritato il premio per aver prodotto il Pfirsichperlen, il Sekt alle pesche di Ischia, insieme ad un azienda partner. Viene denominato Sekt in Germania il vino spumante e quello realizzato dai ragazzi di Casamicciola ha la particolarità di riprendere una tipica tradizione ischitana e campana, quella del vino bianco con le pesche percoche. Per la realizzazione del Sekt sono state utilizzate pesche di coltura biologica dell’isola. I vincitori del secondo premio hanno davvero colpito la giuria per l’ottimo lavoro di ricerca svolto, la presentazione accurata dell’azienda e il piano marketing convincente del quale fa parte un bellissimo spot in cui da una terrazza sul mare è possibile godere delle bollicine alla pesca.

Tutti gli studenti delle scuole vincitrici, accompagnati dai loro professori e dai rappresentanti delle aziende partner sono stati premiati durante una cerimonia al Goethe-Institut di Roma. Trattandosi della decima edizione del concorso, le classi non hanno vinto solo un premio in denaro bensì anche la possibilità di fare alcuni stage in presenza presso il Goethe-Institut di Roma e alcuni stage online alla Bosch di Milano, da anni partner del concorso.

Il concorso

Piazza Affari Tedesco è stato pensato per creare un collegamento tra scuola e mondo del lavoro, favorire lo spirito creativo degli studenti e agevolare il loro orientamento professionale.

L’obiettivo di Piazza Affari Tedesco è fare in modo che gli allievi si affaccino sulla realtà economica del proprio territorio. Che scelgano la loro impresa partner e tramite la visita aziendale la conoscano da vicino. Così sperimentano ciò che avviene all’interno di un’azienda, quali figure professionali sono in essa rappresentate e come viene organizzato il processo lavorativo. Le ore trascorse in azienda e sul progetto sono riconosciute come attività di PCTO, ovvero “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.

Dall’inizio del concorso, nel 2012, hanno partecipato oltre 220 scuole e aziende.

I premi:

Primo posto (1000 €): ICGT Giuseppe Cerboni – Portoferraio (LI)

Secondo posto (500 €): Istituto Tecnico Enrico Mattei – Casamicciola Terme (NA);

Terzo posto (300 €): Liceo Statale “Giorgio Spezia” – Domodossola (VB);

La giuria

Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca in Italia

Ministero Federale per l’Istruzione, Formazione e Ricerca

Istituto Federale per la Formazione Professionale

GOVET – German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training

Camera di commercio italo-germanica di Milano AHK/Dual Concept S.r.l.

Robert Bosch S.p.A. Milano/Human Resources

of.ssa Laura Rizzato (docente di tedesco della scuola vincitrice 2021 Liceo F. Corradini di Thiene)