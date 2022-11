Concorso per i vigili a Barano, manca solo la prova orale. La graduatoria dei 12

Continua l’iter per completare la selezione pubblica per l’assunzione di cinque unità a tempo parziale al 50% ed indeterminato di “Istruttore amministrativo di vigilanza” – posizione giuridica C – posizione economica Cl da destinare al settore vigilanza del Comune di Barano d’Ischia. Un concorso nato anni fa e che va arriva alle fasi finali. Il 17 novembre sono stati resi sono gli accoppiamenti tra le seconde prove scritte ed i 12 nominativi che sono rimasti in gara.

In vista dell’orale e della pubblicazione dei titoli, è stata resa la media tra le prime due prove che ha definito questa graduatoria: Galano Giuseppe 27; Pascale Alessandro 26; Pugliese Grazia 25,5; Petito Alessia 24; Mirabella Emilio 23,5; Mattera Giorgio 23; Mazzella Emanuele 23; Galano Alessandro 22,5; Manna Nicola 22; Buono Giovanni 21.5; Del Piano Francesco 21; Scozio Mario 21

Per completare la commissione giudicatrice, il RUP del consorso, la dott.ssa Buono, vista la richiesta prot. 10028 del 11/11/2022 indirizzata al Dirigente Istituto Comprensivo Anna Baldino e la nota di riscontro prot. 10207 del 17/11/2022 con la quale si autorizza il Prof. Aniello Tortora a svolgere l’attività richiesta, quale componente aggiunto alla Commissione ed esperto in lingue lo ha nomniato, appunto, componente aggiunto esperto in lingue della Commissione esaminatrice nell’ambito della procedura indicata in oggetto. Ora si attende la convocazione degli orali.