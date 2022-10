Concorso per i cinque vigili a Barano, ecco il giorno della prova per i 218 aspiranti!

Ugo De Rosa | Questa mattina, sulla carta, sono 218 i candidati che aspirano a diventare vigili urbani del comune di Barano. Ben cinque unità a tempo parziale al 50% ed indeterminato di “Istruttore amministrativo di vigilanza” posizione giuridica C – posizione economica C1 da destinare al settore vigilanza del Comune di Barano

Al concorso in oggetto sono ufficialmente convocati a sostenere la prova preselettiva, oggi, 13 ottobre 2022 presso il Palazzetto adiacente Istituto A.Baldino (Scuole medie), via Vittorio Emanuele.

Il calendario di esame sarà il seguente: alle ore 15.00 i candidati che vanno da Amadei Francesco a Giorgio Marco e dalle ore 17.00 i candidati da Giugliano Carolina a Zollo Vincenzo.

La prova consisterà nella somministrazione di 30 quesiti sotto forma di quiz a risposta multipla che verteranno su domande di tipo attitudinale e/o sulle materie di esame, il tempo assegnato sarà di 45 minuti.

Sarà assegnato 1 punto per ogni risposta corretta; non sono previste penalità.

Saranno ammessi a sostenere la prima prova scritta i primi 60 candidati utilmente collocati in graduatoria con un punteggio minimo di 21/30 includendo comunque i pari merito al 60° posto.

Gli esiti della prova preselettiva saranno resi noti al termine della seduta ed affissi all’albo online dell’Ente.

I candidati che supereranno la prova preselettiva sono già convocati a sostenere la prima priva scritta in data 14 ottobre 2022 alle ore 15.00. La prima prova scritta si terrà presso il Palazzetto adiacente Istituto A. Baldino (Scuole medie), via Vittorio Emanuele.

La prova sarà effettuata mediante somministrazione di 30 quiz a risposta multipla sulle materie di cui al punto 10.1 del bando, il tempo assegnato sarà di 45 minuti. Sarà assegnato 1 punto per ogni risposta corretta; non sono previste penalità.

Saranno ammessi alla seconda prova scritta i candidati che otterranno alla prima prova scritta un punteggio di almeno 21/30.

Durante la prova preselettiva e la prima prova scritta non sarà consentito utilizzare codici, dizionari e testi di legge o altri ausili. Non sarò consentito l’uso di strumenti apparecchiature ed applicazioni elettroniche e/o informatiche. I trasgressori saranno allontanati immediatamente dall’aula ed esclusi dalla procedura concorsuale.

La Commissione di concorso si avvarrà per lo svolgimento della prova preselettiva e quale supporto metodologico alla prima prova scritta di una società esperta esterna.

Un concorso, questo di Barano che ha avuto una gestione lunghissima. Oltre due anni per covid, sospensioni ed elezioni che ha reso tutto, quasi, impalpabile. Oggi è il grande giorno. Auguri e buona prova a tutti.