Concorso per assistenti sociali: corrono solo in 3, ancora più rabbia per le non partecipanti

Ieri si è volta la prima prova del concorso per assistenti sociali al comune di Casamicciola. La procedura concorsuale che, rispetto alle altre, ha avuto anche un’appendice giudiziaria di tutto rispetto con l’ammissione di una candidata dopo una pronuncia del TAR Campania. Ma perché questa prova è ancora più beffa? Perché bisogna ricollegarsi alle polemica sotterranee che si sono vissute, soprattutto, negli uffici dell’Ambito NA13 del comune di Ischia.

Come molti ricorderanno, il comune di Casamicciola aveva previsto come requisito necessario per l’accesso al bando, il possesso di una laurea da 5 anni e aveva escluso, invece, quella più diffusa tra gli assistenti sociali più breve, di 3 anni. Questo limite aveva, in primo momento, agitato parecchio le tante laureate assunte dalle varie cooperative che lavorano con l’Ambito. Poi la politica e poi il singolo ricorso al TAR che ha ammesso la candidata che, anche politicamente, aveva il dente avvelenato contro Giosi Ferrandino.

Ieri al comune di Casamicciola, per il concorso che porterà all’assunzione di due assistenti sociali, si sono presentate solo 3 partecipanti sui 9 ammessi. Una beffa ancora più beffa per tutte quelle che hanno rinunciato ad un loro diritto per far vincere, invece, le pressioni della politica. Per il resto, alle tre partecipanti, buon lavoro e buone prossime prove…