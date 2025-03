Concorsi, sfilano in 32 per un posto da C. Per il funzionario di vigilanza, avanti in 30

Alla fine la prova preselettiva per il concorso a Forio per l’assunzione di un funzionario di vigilanza non si è svolta. La procedura concorsuale per titoli ed esami era stata indetta dal rup dott.ssa Gabriella Galasso, responsabile del Settore Personale, stante l’esigenza di coprire appunto un posto a tempo pieno ed indeterminato – area dei funzionari ad Elevata Qualificazione (ex Cat. D) nel settore vigilanza. Come previsto dal Piano Triennale dei fabbisogni di personale approvato ad aprile scorso, per sopperire alla carenza di personale.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande fissato al 23 dicembre 2024, erano pervenute 49 candidature. La commissione esaminatrice nominata è così composta: presidente ing. Giovangiuseppe Iacono; componenti esperti ing. Luca De Girolamo e dott.ssa Filomena Schioppa; segretario verbalizzante dott.ssa Antonietta Ferrandino; componente supplente dott.ssa Francesca Iacono; oltre a ulteriori membri specialisti.

Ebbene, alla luce del numero di candidati, il presidente della commissione aveva convocato la prova preselettiva da svolgersi venerdì 7 marzo alle ore 09.30 presso il Palazzetto dello Sport in Via Casale.

Sta di fatto che in 19 hanno deciso di rinunciare. Infatti la commissione ha redatto apposito verbale in cui si attesta che «il numero dei candidati presentatisi alla prova preselettiva per il concorso in oggetto è pari a 30; come stabilito nell’art. 4 del bando del concorso in oggetto la prova preselettiva non viene svolta e vengono ammessi alla prova scritta tutti e trenta candidati».

La Galasso ne ha preso atto e ha proceduto ad approvare l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta, appunto 30, indicati in determina solo con i codici Inpa, in ossequio alla privacy.

Passano in 38 alla prova scritta per istruttore amministrativo

Una marea di candidati per un solo posto di istruttore amministrativo a tempo parziale (50%) ed indeterminato. Al concorso per titoli ed esami bandito dal Comune di Forio hanno risposto in 225. Queste le candidature pervenute entro il termine del 23 dicembre scorso, ma ne erano state ammesse 211, risultando escluse 14 per mancanza di requisiti.

La Commissione nominata dal rup Gabriella Galasso è presieduta dall’arch. Nicola Regine e composta dagli esperti dott. Francesco Schiano Di Coscia e arch. Federica Verde, con segretario verbalizzante il dott. Raffaele Cacciapuoti.

Il gran numero di candidati, ben superiore a 30, ha reso necessaria la prova preselettiva, onde procedere ad una prima “scrematura” e individuare gli ammessi alla prova scritta.

La preselezione si è svolta il 6 marzo presso il Palazzetto dello Sport di via Casale.

La dott.ssa Galasso ha ora preso atto dei verbali della commissione e approvato la graduatoria dei candidati ammessi alla prova scritta, che sono 32, in quanto due hanno riportato il medesimo punteggio del trentesimo. In realtà alla prova preselettiva si erano presentati solo in 121 e 89 non l’hanno superata. Altri sei candidati accedono direttamente alla prova scritta in forza dei requisiti speciali previsti dalla legge 104/92.

Tra i candidati ammessi, quelli con il punteggio più alto hanno ottenuto 30 punti, mentre gli ultimi tre ammessi “a pari merito” hanno conseguito un punteggio pari a 22,02.

In totale saranno dunque in 38 a sostenere la prova scritta (salvo ulteriori rinunce). La data e le modalità della prova verranno comunicate nei prossimi giorni attraverso i canali istituzionali del Comune di Forio.

