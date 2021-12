Concorsi Lacco Ameno, Barbieri si è dimesso. Arrivano Lello Montuori e Paola Mazzella

Ida Trofa | Il 14 dicembre2021 era stata nominata la Commissione per l’espletamento dei predetto concorso pubblico per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un Istruttore Amministrativo e di 1 istruttore Contabile cat. C1, Pos. Econ. C1. Tra i nominati figuravano la Dott.ssa Anna Li Pizzi, Segretario Comunale di Casamicciola Terme, indicata come Presidente per quanto concerne il concorso di Istruttore Amministrativo; il Dott. Domenico Barbieri, Responsabile del II Settore Economico-Finanziario indicato come presidente per quanto concerne la procedura per l’ Istruttore Contabile, cat. C1, Pos. Econ. C1, componente; l’Arch. Alessandro Dellegrottaglie, Responsabile del IV Settore Urbanistica e Edilizia Privata, componente; l’Arch. Roberta Piscopo, Istruttore Tecnico di cat. C, segretaria.

La Commissione come nominata si è regolarmente insediata e ha espletato le proprie funzioni nel corso della preselezione e della I prova scritta e ha provveduto a pubblicare i punteggi attribuiti ai candidati all’esito della prova e della valutazione dei titoli.

Sul più bello però, per il completamento della procedura concorsuale e l’espletamento della prova orale Mimmo Barbieri si è dimesso. Saltano cosi in un colpo solo, il presidente della commissione Istruttore Contabile ed il membro della commissione Istruttore Amministrativo. La prova era già stata già fissata per la data del 20 dicembre 2021.

Le dimissioni sono giunte il 18 dicembre (prot. com. n. 13176 del 18.12.2021). Il dott. Domenico Barbieri, Responsabile del II Settore Finanziario e Tributario, ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di componente della Commissione per sopraggiunti motivi personali- Da qui la necessità di procedere alla sostituzione del componente dimissionario.

La scelta è stata indirizzata sul dott. Raffaele Montuori, Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo e già Direttore Generale del Comune di Ischia, nonché della dott.ssa Paola Mazzela, Responsabile dei Servizi sociali e del SUAP del Comune di Ischia, ad essere nominati quali membri esperti in seno alla Commissione per l’espletamento di entrambe i concorsi. Nomina questa ultima che diverrà eventualmente efficace previa acquisizione dell’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per quanto riguarda la Mazzella. Montuori, come tutti sanno, ad oggi, è il Liquidatore del CISI e non più dipendente del comune di Ischia.

Prove differite

Con le dimissioni gringo e i contestuali differimenti delle prove orali. Ovvero c’è il differimento prova orale “bando di concorso per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, cat. c, posizione economica c1, a tempo indeterminato e pieno”, da destinare al I settore affari generali del comune.

A causa di sopravvenuto impedimento della commissione, la prova orale della selezione in oggetto fissata per il giorno 20 dicembre 2021 è differita come segue con il seguente calendario:

Prima sessione 28 dicembre 2021 presso la Sala consiliare della sede municipale di piazza Santa Restituta: In ordine alfabetico: dalla candidata Arcamone Rossella alla candidata Iacono Loreta.

Ore 9,00 – sorteggio dell’ordine di esame dei candidati ammessi alla prova orale, come da Regolamento comunale sull’accesso agli impieghi; ore 9,45: primo turno; ore 14,00: secondo turno.

Seconda sessione 29 dicembre 2021 presso la Sala consiliare della sede municipale di piazza Santa Restituta: In ordine alfabetico: dalla candidata Iannone Giulia al candidato Stoppiello Diego: ore 9.00 sorteggio dell’ordine di esame dei candidati ammessi alla prova orale, come da Regolamento comunale sull’accesso agli impieghi; ore 9,45: primo turno;

ore 14,00: secondo turno

Idem per la prova orale del “bando di concorso per la copertura di un posto di istruttore contabile, cat. c, posizione economica c1, a tempo indeterminato e pieno”, da destinare al II settore finanziario e contabile del Comune. A causa di sopravvenuto impedimento della commissione, la prova orale della selezione in oggetto fissata per il giorno 21 dicembre 2021 è differita come segue con il seguente: calendario aggiornato della prova orale 30 dicembre 2021 presso la sala consiliare della sede municipale di Piazza Santa Restituta: ore 8,30 sorteggio dell’ordine di esame dei candidati ammessi alla prova orale, come da regolamento comunale sull’accesso agli impieghi; ore 9,00: primo turno; ore 14,00: secondo turno.

I candidati dovranno presentarsi privi di accompagnatori, muniti esclusivamente di autodichiarazione, come da modello allegato alla presente; i candidati all’atto di ingresso nell’area concorsuale dovranno presentare il Green Pass Base (a seguito di vaccinazione, di guarigione o di referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove.

Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il Covid- 19; indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice. Sarà reso disponibile sul sito del Comune di Lacco Ameno, cinque giorni prima della data delle prove, il Piano Operativo della detta procedura concorsuale, contenente le misure organizzative e quelle igienico sanitarie. E’ stata impegnata l’ulteriore spesa presunta di € 500,00.