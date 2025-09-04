giovedì, Settembre 4, 2025
type here...
Ischiaprimapagina

Concorsi Evi, via alle prove dei 313 per i 18 posti. Tra settembre ed ottobre la fase cruciale

Redazione Web
Redazione Web
Gli ultimi articoli

Iscriviti alla nostra newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Si devono assumere 6 operai comuni, 6 addetti operazioni clientela, un tecnico esperto direzione lavori, un responsabile progettazione e direzione lavori, 2 addetti assistenza lavori e 2 assistenti tecnici impianti. In tutto sono 313 i candidati in lizza

Tra settembre ed ottobre i sei concorsi indetti dall’Evi per l’assunzione a tempo indeterminato di diverse figure professionali entreranno tutti nel vivo. Le procedure sono finalizzate rispettivamente ad assumere 6 operai comuni, 6 addetti operazioni clientela, un tecnico esperto direzione lavori, un responsabile progettazione e direzione lavori, 2 addetti assistenza lavori e 2 assistenti tecnici impianti. In tutto 18 posti da coprire.

Dopo l’impasse e le polemiche registrate ora si riparte. Nei giorni scorsi era già stato comunicato il calendario della prova teorico-pratica per i 6 operai da assumere a tempo pieno, a cui sono stati ammessi 80 candidati e che si svolgerà presso l’Impianto di depurazione denominato “San Pietro” in via Francesco Buonocore n. 26. Sono state programmate cinque sessioni. Prima sessione martedì 9 settembre alle ore 10.00: candidati dal n.1 al n. 20; seconda sessione giovedì 11 settembre alle ore 10.00: candidati dal n. 21 al n. 35; terza sessione sempre l’11 settembre alle ore 15.00: candidati dal n. 36 al n. 50; quarta sessione lunedì 15 settembre alle ore 10.00: candidati dal n. 51 al n. 65; quinta sessione ancora lunedì 15 settembre alle ore 15.00: candidati dal n. 66 al n. 80.

Ora il responsabile direttivo dell’Area Amministrazione dott.ssa Maria Pirozzi ha pubblicato l’elenco degli ammessi (indicati solo con il numero di protocollo) e reso noto il calendario anche per le altre cinque procedure per titoli e prova orale. Queste prove si svolgeranno tutte presso la sede Evi – Centrale Regionale “ex CASMEZ” in via Quercia n. 52 a Ischia.

Per la copertura di 6 posti a tempo pieno di addetto operazioni clientela i candidati ammessi sono ben 196, suddivisi in 14 per ogni sessione: prima sessione 3/10/2025 ore 10:00; seconda sessione 3/10/2025 ore 15:00; terza sessione 6/10/2025 ore 10:00; quarta sessione 6/10/2025 ore 15:00; quinta sessione 10/10/2025 ore 10:00; sesta sessione 10/10/2025 ore 15:00; settima sessione 14/10/2025 ore 10:00; ottava sessione 14/10/2025 ore 15:00; nona sessione 16/10/2025 ore 10:00; decima sessione 16/10/2025 ore 15:00; undicesima sessione 21/10/2025 ore 10:00; dodicesima sessione 21/10/2025 ore 15:00; tredicesima sessione 23/10/2025 ore 10:00; quattordicesima 23/10/2025 ore 15:00.

Solo tre i candidati ammessi per il posto a tempo piano di tecnico esperto direzione lavori. La prova orale si svolgerà il 23 settembre alle ore 10.00.
Per l’assunzione sempre a tempo pieno di un responsabile progettazione e direzione lavori sono otto i candidati in lizza e la prova orale è ugualmente fissata per il 23 settembre alle ore 10.00.

Per i due posti part-time al 50% di addetto assistenza lavori i 15 candidati ammessi sosterranno la prova orale in sessione unica il 1 ottobre alle ore 10.00.

Infine per i due assistenti tecnici impianti a tempo parziale (50%) sono 11 gli ammessi. La prova orale è programmata per il 24 settembre alle ore 10.00.
La conclusione delle procedure è dunque prevista entro l’autunno.

Autore

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli
contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos