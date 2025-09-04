Concorsi Evi, via alle prove dei 313 per i 18 posti. Tra settembre ed ottobre la fase cruciale

Tra settembre ed ottobre i sei concorsi indetti dall’Evi per l’assunzione a tempo indeterminato di diverse figure professionali entreranno tutti nel vivo. Le procedure sono finalizzate rispettivamente ad assumere 6 operai comuni, 6 addetti operazioni clientela, un tecnico esperto direzione lavori, un responsabile progettazione e direzione lavori, 2 addetti assistenza lavori e 2 assistenti tecnici impianti. In tutto 18 posti da coprire.

Dopo l’impasse e le polemiche registrate ora si riparte. Nei giorni scorsi era già stato comunicato il calendario della prova teorico-pratica per i 6 operai da assumere a tempo pieno, a cui sono stati ammessi 80 candidati e che si svolgerà presso l’Impianto di depurazione denominato “San Pietro” in via Francesco Buonocore n. 26. Sono state programmate cinque sessioni. Prima sessione martedì 9 settembre alle ore 10.00: candidati dal n.1 al n. 20; seconda sessione giovedì 11 settembre alle ore 10.00: candidati dal n. 21 al n. 35; terza sessione sempre l’11 settembre alle ore 15.00: candidati dal n. 36 al n. 50; quarta sessione lunedì 15 settembre alle ore 10.00: candidati dal n. 51 al n. 65; quinta sessione ancora lunedì 15 settembre alle ore 15.00: candidati dal n. 66 al n. 80.

Ora il responsabile direttivo dell’Area Amministrazione dott.ssa Maria Pirozzi ha pubblicato l’elenco degli ammessi (indicati solo con il numero di protocollo) e reso noto il calendario anche per le altre cinque procedure per titoli e prova orale. Queste prove si svolgeranno tutte presso la sede Evi – Centrale Regionale “ex CASMEZ” in via Quercia n. 52 a Ischia.

Per la copertura di 6 posti a tempo pieno di addetto operazioni clientela i candidati ammessi sono ben 196, suddivisi in 14 per ogni sessione: prima sessione 3/10/2025 ore 10:00; seconda sessione 3/10/2025 ore 15:00; terza sessione 6/10/2025 ore 10:00; quarta sessione 6/10/2025 ore 15:00; quinta sessione 10/10/2025 ore 10:00; sesta sessione 10/10/2025 ore 15:00; settima sessione 14/10/2025 ore 10:00; ottava sessione 14/10/2025 ore 15:00; nona sessione 16/10/2025 ore 10:00; decima sessione 16/10/2025 ore 15:00; undicesima sessione 21/10/2025 ore 10:00; dodicesima sessione 21/10/2025 ore 15:00; tredicesima sessione 23/10/2025 ore 10:00; quattordicesima 23/10/2025 ore 15:00.

Solo tre i candidati ammessi per il posto a tempo piano di tecnico esperto direzione lavori. La prova orale si svolgerà il 23 settembre alle ore 10.00.

Per l’assunzione sempre a tempo pieno di un responsabile progettazione e direzione lavori sono otto i candidati in lizza e la prova orale è ugualmente fissata per il 23 settembre alle ore 10.00.

Per i due posti part-time al 50% di addetto assistenza lavori i 15 candidati ammessi sosterranno la prova orale in sessione unica il 1 ottobre alle ore 10.00.

Infine per i due assistenti tecnici impianti a tempo parziale (50%) sono 11 gli ammessi. La prova orale è programmata per il 24 settembre alle ore 10.00.

La conclusione delle procedure è dunque prevista entro l’autunno.