Concorsi EVI, Casamicciola perde la “battaglia”

La notizia della calendarizzazione delle prove per i concorsi dell’EVI non può essere ridotta a un mero fatto di servizio, magari da affiancare all’informazione pubblica sulla gestione della spa dei comuni isolani. Non può neppure essere letta solo attraverso il dettaglio, tutt’altro che secondario, dell’utilizzo dei lavoratori somministrati nell’azienda.

Non serve ripetere l’ovvietà sugli esiti di gran parte dei concorsi pubblici; è però opportuno ricordare, seppur rapidamente, il significato politico che questa vicenda porta con sé.

Non abbiamo dimenticato la battaglia del Comune di Casamicciola per bloccare i concorsi, né i soldi spesi dai contribuenti per pareri legali finiti nel nulla perché basati su argomenti volutamente omessi o non controllati. Bisogna prendere atto che questa battaglia è stata persa.

E a perdere, lo si può dire senza esitazione, è stato soprattutto il sindaco di Casamicciola, che sui concorsi ha cambiato più volte atteggiamento e posizione. Si è passati da un “facciamoli subito” ad un “non facciamoli” intervallati da un “licenziamento” e una nuova “assunzione” somministrata.

Una posizione di contrasto con gli altri sindaci che, purtroppo, riverbera i suoi effetti anche su altri tavoli, come quello della collaborazione leale sul territorio. Non possiamo dimenticare l’autoesclusione di Casamicciola dal progetto “Il Cammino di Tifeo” (una scelta che finisce per penalizzare soltanto Casamicciola) e neppure il tentativo di affossare l’iniziativa “In giro per Ischia e Capri”, il bando regionale che prevedeva la partecipazione di almeno sei comuni. In quell’occasione, i sindaci dell’isola furono costretti a chiedere il sostegno del collega di Capri per non perdere un’opportunità di finanziamento.

È vero: la politica è, da sempre, un gioco di alleanze e di accordi. Ma quando questi vengono meno, il prezzo lo pagano le comunità. Speriamo che qualcuno se ne renda conto, perché né i comuni isolati né quelli che scelgono la solitaria hanno alcuna utilità per il futuro dell’isola.