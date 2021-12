Concorsi di Natale a Lacco Ameno. Oggi le selezioni finali degli ammessi

Ida Trofa | Arriva alle battute conclusive la copia di bandi lanciati dal comune di Lacco Ameno. Tutto pronto dunque per assumere, sono stati già resi noti i nomi degli ammessi, tra volti noti, vecchie glorie della cosa pubblica e nuove promesse.

Si tratta del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo – categoria “C” – posizione economica “C1” – a tempo indeterminato e pieno –da destinare al i settore affari generali del comune di Lacco Ameno.

Il responsabile del procedimento Lucrezia Galano ha già reso noti i calendari.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME

Preselezione per il giorno 16/12/2021 alle ore 10,00; 1° prova scritta per il giorno 16/12/2021 alle ore 14,00; 2° prova orale per il giorno 20/12/2021 alle ore 10,00; tutte le prove di svolgeranno presso la Palestra comunale “Valentino Aceti” in Lacco Ameno alla via Fundera.

I candidati dovranno presentarsi muniti: di un documento personale di riconoscimento in corso di validità; di dichiarazione personale relativa al protocollo di sicurezza Covid-19 (allegata al presente avviso e da presentare già compilata all’atto della registrazione); di Green Pass Base (ottenuto a seguito di vaccinazione anti Sars-Cov2, di guarigione da Covid 19 o a seguito di esito negativo di test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove).

Ne merito è stata o redatto un apposito piano operativo specifico per lo svolgimento delle prove scritte ed orali per l’espletamento dei concorsi pubblici per titoli ed esami indetti dal Comune di Lacco Ameno per le assunzioni previste dal piano dei fabbisogni annualità 2021, ai sensi del D.L. n. 44 del 1°.4.2021 e del protocollo del Dipartimento della Funzione Pubblica del 15.4.2021, prot. n. 25239, validato dal CTS nella seduta del 29.3.2021 e ss. mm. e ii., di cui alla determina del Settore Affari Generali n. 292 del 14.12.2021.

I candidati che non si presenteranno alla 1a prova scritta nel giorno, ora e luogo su indicati, saranno considerati rinunciatari alla procedura concorsuale, anche se la mancata presentazione fosse dipendente da causa di forza maggiore. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai candidati e quella resa attraverso il sito istituzionale dell’Ente ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. I candidati sono pertanto invitati a verificare eventuali modifiche al calendario anche nei giorni immediatamente precedenti la data di svolgimento della prova.

Elenco Candidati Ammessi: Amato Samuele; Andreani Michele; Arcamone Chiara; Arcamone Rossella; Avallone Stefano; Avitabile Mariangela; Balestrieri Antonio; Buono Teresa; Calise Concetta; Caso Giuseppina; Cavallaro Catello Stefano; Chirico Valentina; Cinquegrana Angelo; Cuccaro Gennaro; D’Alba Martina; D’Agostino Domenico; D’Aniello Raffaella; D’Ascia Giulia; De Angelis Rosa; De Luca Gabriele; De Sinno Gioacchino; Di Massa Giovanni; Di Meglio Valentina; D’Oria Angelita; Federico Francesco; Fontanella Lorenzo; Fontanella Maria Pina; Funiciello Maria; Iacono Anna; Iacono Giuseppina; Iacono Immacolata; Iacono Loreta; Iacono Lucia; Iacono Mariano; Iacono Palma; Iacono Raffaella Angela; Iannone Giulia; Iannotti Sonia; Impagliazzo Claudia; Impagliazzo Marianna; Iovinelli Martina; Leone Tiziana; Maddaluno Francesco; Manna Anna; Manzi Marina; Mattera Angela; Migliaccio Enrico; Monti Anna; Monti Mariateresa; Monti Simona; Patalano Marianna; Perrotta Giacomo; Pesce Valeria; Piccolo Piervittorio; Piro Vincenza; Pollio Caterina; Rando Ester; Savio Alessandra; Savio Maria; Schiano Anna; Scotti Luca; Sebastianelli Stefano; Silvitelli Luca; Sirabella Carla; Stoppiello Diego; Torrente Alessandro; Trani Lorenzo; Ventura Angela; Verde Federica; Volpe Carmela Liviana.

Idem per il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore contabile – categoria “C” – posizione economica “C1” – a tempo indeterminato e pieno con la convocazione ed il calendario delle prove già fissato.

CALENDARIO DELLE PROVE D’ESAME

1° prova scritta per il giorno 17/12/2021 alle ore 9,00; – 2° prova orale per il giorno 21/12/2021 alle ore 10,00. Stessa sede stesse modalità del precedente.

Elenco candidati ammessi: Arcamone Chiara; Auriemma Giuseppe; Avallone Stefano; Avitabile Mariangela; Calise Concetta; Castaldi Gabriele; D’alba Martina; D’agostino Domenico; D’ascia Giulia; De Angelis Rosa; De Luca Gabriele; Di Massa Giovanni; Federico Francesco; Fontanella Lorenzo; Fontanella Maria Pina; Iacono Immacolata; Iacono Loreta; Iacono Lucia; Iannone Giulia; Iannotti Sonia; Impagliazzo Claudia; Impagliazzo Marianna; Iovinelli Martina; Manna Anna; Manzi Marina; Migliaccio Giuseppe; Monti Anna; Monti Mariateresa; Monti Simona; Odierno Giovanni; Piro Vincenza; Rapisarda Giovanni; Rotondo Mattia; Schiano Anna; Sebastianelli Stefano; Senese Marianna; Sirabella Carla; Taliercio Angela; Trani Lorenzo