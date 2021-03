Concorsi a Ischia: 4 sedute per due D3. Signori di assume

Signori si assume. Dopo tante polemiche, ricorsi al TAR e quanto di più c’è nell’aria eccoci ai famosi concorsi voluti da Giosi Ferrandino. Dopo qualche dimissione-mistero e la “rinomina” eccoci seduti ai banchi dei consorsi. Le prove si svolgeranno il 26 e 27 aprile e il 10 e 11 maggio presso la palestra della Scuola Media Statale Giovanni Scotti via Michele Mazzella e presso palestra “Patrizia Sogliuzzo”, Ischia si avvia verso l’assunzione dei suoi funzionari direttivi tecnico e amministrativo.

Il fabbisogno del comune di Ischia fa passi da giganti in attesa della first lady.

La commissione, uguale per i due concorsi, ha stabilito il calendario delle prove di selezione per il “Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato part-time (50% del tempo pieno, 18 ore settimanali) di n.1 funzionario direttivo tecnico categoria giuridica D3” e per il “Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato part-time (50% del tempo pieno, 18 ore settimanali) di n.1 funzionario direttivo amministrativo categoria giuridica d3.”

TECNICO.

il calendario delle prove scritte per la scelta del funzionario tecnico prevede lo svolgimento della 1a prova scritta il giorno 27/04/2021 alle ore 11.00 per i candidati con iniziali del cognome dalla lettera “A” alla lettera “LI” presso la palestra della Scuola Media Statale Giovanni Scotti via Michele Mazzella, 117, Ischia; per i candidati con iniziali del cognome dalla lettera “LO” alla lettera “Z” presso la palestra “Patrizia Sogliuzzo”, adiacente alla Scuola Primaria Giovanni Paolo Il, località Fondo Bosso, Ischia; lo svolgimento della 2a prova scritta, invece, si terrà il giorno 11/05/2021 alle ore 11.00 per i candidati con iniziali del cognome dalla lettera “A” alla lettera “LI” presso la palestra della Scuola Media Statale Giovanni Scotti via Michele Mazzella, 117, Ischia; per i candidati con iniziali del cognome dalla lettera “LO” alla lettera “Z” presso la palestra “Patrizia Sogliuzzo”, adiacente alla Scuola Primaria Giovanni Paolo Il, località Fondo Bosso, Ischia.

I due elenchi, stando agli atti pubblici noti dovrebbero essere questi.

Il primo con “Agrillo Carmine, Aloi Ferdinando, Baldino Consiglia, Ballirano Anna, Boccanfuso Salvatore, Califano Simona, Caputo Raffaella, Casciello Salvatore, Castagna Maria Caterina, Celaso Rubina, Chiacchio Nicola, Criscuolo Annamaria, D’Acunto Antonella, D’Ambra Claudio, Dambrosio Giusi, De Angelis Luigi, Distinto Francesco, Esposito Ida, Fermo Francesco, Fontanella Antonio, Fratianna Antonio, Gasdia Giacinta, Gaudieri Maria Rosaria, Giacalone Ilaria, Iacono Francesco, Iacono Maria, Ianni Irene, Landolfi Federica, Lieto Carmela, Liguori Ciro”.

Il secondo, invece, “Lorello Filippo, Madia Alessandra, Manzo Valentina, Minicucci Marco, Palmieri Umberto, Pizzuti Miragliuolo Mauro, Prevenzano Carmine, Ruocco Anna, Russo Paola, Russo Maria, Saggiomo Michele Francesco, Salzano Ilaria, Senatore Stefania, Spinello Raffaella, Trani Biagio”

AMMINISTRATIVO

Le due prove per la scelta del funzionario amministrativo, invece, si terranno il 26 aprile 2021 alle ore 11.00 per i candidati con iniziali del cognome dalla lettera “A” alla lettera “MA” presso la palestra della Scuola Media Statale Giovanni Scotti via Michele Mazzella, 117, Ischia; per i candidati con iniziali del cognome dalla lettera “Ml” alla lettera “Z” presso la palestra “Patrizia Sogliuzzo”, adiacente alla Scuola Primaria Giovanni Paolo Il, località Fondo Bosso, Ischia; mentre la seconda 2a prova scritta si terrà il giorno 10 maggio 2021 alle ore 11.00 per i candidati con iniziali del cognome dalla lettera “A” alla lettera “MA” presso la palestra della Scuola Media Statale Giovanni Scotti via Michele Mazzella, 117, Ischia; per i candidati con iniziali del cognome dalla lettera “Ml” alla lettera “Z” presso la palestra “Patrizia Sogliuzzo”, adiacente alla Scuola Primaria Giovanni Paolo Il, località Fondo Bosso, Ischia.

I due gruppi sono così divisi: Baldino Iolanda, Buono Francessca, Cacace Cristina, Cacciapuoti Biagio, Casciello Mario, Comegna Dario, Conte Giuseppe, Costagiola Sara, Cuomo Manuela, D’Aprile Nicoletta, De Angelis Maria, De Rosa Marco, De Vanna Maria Rosaria, Di Carluccio Vincenzo, Di Costanzo Luigi, Di Meglio Federica, Di Natale Francesca, Di Noto Morgera Crescenzo, Esposito Maria, Ferrandino Francesco, Ferro Luigi, Formica Cristian, Formisao Brigida, Graziuso Simona, Iacono Tiziana, Iorio Pasquale, Leone Alessandro, Luciano Pesce, Mattera Adriano, Mazzella Veronica, Migliaccio Donatella”

Il secondo gruppo, invece, da “Montuori Raffaele, Muro Giustina, Nacciardone Lucia, Palescandalo Angela, Poccia Daniela, Ruocco Vicenza Federica, Ruocco Ester, Simeone Antonio, Sorrentino Anna, Trifogli Luciano, Vastola Angela, Vecchione Emanuale, Visciola Riccardo, Zollo Vincenzo”